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Найдена пропавшая в Абайской области 15-летняя девочка

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Девочка с рюкзаком выходит на улицу
Девочка с рюкзаком. Иллюстративное фото: Melanie Acevedo/Getty Images

19 июня в Абайской области ушла из дома и не вернулась 15-летняя девочка. Полицейские искали ее более двух суток и нашли. Об этом сообщается сегодня в новостном Telegram-канале МВД РК.

Более 70 полицейских 2 суток осматривали окрестности и беседовали с близким окружением пропавшего подростка.

С 20 июня весь личный состав семейского гарнизона был поднят по тревоге и ориентирован на поиски девочки.

21 июня сотрудниками криминальной полиции было установлено местонахождение несовершеннолетней.

"Девушка найдена в районе Дальней у знакомых. Данный уход из дома не был единственным. Она передана родителям, ее поведение будет рассмотрено на заседании Комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате Семея", - рассказали правоохранители.

Кроме того, за неоднократный уход из дома девочку поставят на учет за беспризорность.

Напомним, несовершеннолетняя 19 июня в 15.00 вышла из дома в неизвестном направлении и бесследно исчезла. К ее поискам подключились полицейские.

При пропаже человека, особенно детей, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.

Родителям рекомендуют:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025874-naydena-propavshaya-v-abayskoy-oblasti-15-letnyaya-devochka/

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