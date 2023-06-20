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15-летняя девочка бесследно исчезла в Абайской области

Опубликовано:

Александра Юрченко
Александра Юрченко. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Абайской области разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девочку. Она ушла из дома 19 июня и не вернулась. Об этом сегодня сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Как рассказали правоохранители, 19 июня в 15.00 несовершеннолетняя Александра Юрченко ушла из дома в неизвестном направлении и бесследно исчезла. Девочка была одета в серые джинсы, при себе имела черный рюкзак.

Приметы подростка: спортивного телосложения, глаза зеленые, волосы русые, ниже плеч.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, просим сообщить по телефонам: +7 (707) 951-46-65, +7 (707) 503-26-43 либо 102", - обратились стражи порядка.

На портале egov.kz даются рекомендации родителям и опекунам, как вести себя с детьми:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025625-15-letnyaya-devochka-bessledno-ischezla-v-abayskoy-oblasti/

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