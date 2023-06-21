"Дела идут в гору, когда ты брат акима": главу СКО спросили про бизнес его родственника

Айдарбек Сапаров. Фото: gov.kz

Сегодня на брифинге СЦК акима СКО Айдарбека Сапарова спросили об успешности работы его брата, который занимается агробизнесом в том же регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили, не видит ли аким СКО конфликта интересов в том, что его брат успешно ведет бизнес в том же регионе, добавив, что "дела всегда идут в гору, когда ты брат акима области".

Айдарбек Сапаров заявил, что акимом он работает только первый год, в то время как его брат начал заниматься агробизнесом в 1995 году.

"Он закончил омский сельхозинститут, ученый-агроном, хорошо разбирается в сельском хозяйстве, поэтому он занимается (агробизнесом – прим. ред.). Никаких конфликтов нет. Все в рамках закона.

Если вы думаете про какие-то субсидии, то, что фейковые материалы были – уже проверяли, и Генеральная прокуратура (в том числе – прим. ред.).

Все в рамках закона, в рамках действующих правил субсидии он получает. Больше лишнего ничего никто не получает", – ответил глава СКО.

Сапаров добавил, что с его приходом на пост акима его брату "даже будет сложнее работать", поскольку бизнесменов стали обязывать заниматься социальной сферой.

"Он вкладывает больше сейчас, работает – надо поехать посмотреть, сколько он домов построил, медпункты, центры досуга. Все он делает. Он должен служить примером для других", – подчеркнул аким.

Напомним, что Айдарбек Сапаров получил должность акима Северо-Казахстанской области 1 декабря 2022 года.

По данным с официального сайта акимата, он родился 12 июня 1966 года в СКО.

Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности "зооинженер", является бакалавром государственного управления.

Карьеру начал в 1984 году с должности бухгалтера совхоза в Северо-Казахстанской области. Позже работал зоотехником-реализатором и коммерческим директором КТ им. Калинина в СКО.

В разные годы занимал должности замдиректора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация", главы областной территориальной инспекции Минсельхоза по СКО. Был также акимом района Шал акына СКО, района Магжана Жумабаева СКО, а также заместителем акима Северо-Казахстанской области.

С 2019 года занимал пост первого вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ранее, с марта 2017 года, должность главы региона занимал Кумар Аксакалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025761-dela-idut-v-goru-kogda-ty-brat-akima-glavu-sko-sprosili-pro-biznes-ego-rodstvennika/