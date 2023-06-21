Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Дела идут в гору, когда ты брат акима": главу СКО спросили про бизнес его родственника

Опубликовано:

Айдарбек Сапаров
Айдарбек Сапаров. Фото: gov.kz

Сегодня на брифинге СЦК акима СКО Айдарбека Сапарова спросили об успешности работы его брата, который занимается агробизнесом в том же регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили, не видит ли аким СКО конфликта интересов в том, что его брат успешно ведет бизнес в том же регионе, добавив, что "дела всегда идут в гору, когда ты брат акима области".

Айдарбек Сапаров заявил, что акимом он работает только первый год, в то время как его брат начал заниматься агробизнесом в 1995 году.

"Он закончил омский сельхозинститут, ученый-агроном, хорошо разбирается в сельском хозяйстве, поэтому он занимается (агробизнесом – прим. ред.). Никаких конфликтов нет. Все в рамках закона.

Если вы думаете про какие-то субсидии, то, что фейковые материалы были – уже проверяли, и Генеральная прокуратура (в том числе – прим. ред.).

Все в рамках закона, в рамках действующих правил субсидии он получает. Больше лишнего ничего никто не получает", – ответил глава СКО.

Сапаров добавил, что с его приходом на пост акима его брату "даже будет сложнее работать", поскольку бизнесменов стали обязывать заниматься социальной сферой.

"Он вкладывает больше сейчас, работает – надо поехать посмотреть, сколько он домов построил, медпункты, центры досуга. Все он делает. Он должен служить примером для других", – подчеркнул аким.

Напомним, что Айдарбек Сапаров получил должность акима Северо-Казахстанской области 1 декабря 2022 года.

По данным с официального сайта акимата, он родился 12 июня 1966 года в СКО.

Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности "зооинженер", является бакалавром государственного управления.

Карьеру начал в 1984 году с должности бухгалтера совхоза в Северо-Казахстанской области. Позже работал зоотехником-реализатором и коммерческим директором КТ им. Калинина в СКО.

В разные годы занимал должности замдиректора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация", главы областной территориальной инспекции Минсельхоза по СКО. Был также акимом района Шал акына СКО, района Магжана Жумабаева СКО, а также заместителем акима Северо-Казахстанской области.

С 2019 года занимал пост первого вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ранее, с марта 2017 года, должность главы региона занимал Кумар Аксакалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025761-dela-idut-v-goru-kogda-ty-brat-akima-glavu-sko-sprosili-pro-biznes-ego-rodstvennika/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.