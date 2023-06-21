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Алматинцев напугали звуки стрельбы возле проспекта Достык

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Мужчина держит пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: Glasshouse Images / Getty Images

Жителей домов, находящихся по проспекту Достык в Алматы, сегодня напугали звуки стрельбы, доносящиеся со стороны Пограничной академии КНБ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео одного из жителей опубликовал Telegram-канал ZTB QAZAQSTAN. На кадрах действительно слышны звуки стрельбы.

Между тем, в пресс-службе Комитета национальной безопасности рассказали корреспонденту NUR.KZ о том, что на данный момент в Академии проходит подготовка к выпуску курсантов.

Он состоится 24 июня этого года.

Напомним, ранее Комитет нацбезопасности РК проводил на полевом учебном центре "Актас" в Шымкенте республиканское оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025756-almatintsev-napugali-zvuki-strelby-vozle-prospekta-dostyk/

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