Алматинцев напугали звуки стрельбы возле проспекта Достык
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Жителей домов, находящихся по проспекту Достык в Алматы, сегодня напугали звуки стрельбы, доносящиеся со стороны Пограничной академии КНБ РК, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео одного из жителей опубликовал Telegram-канал ZTB QAZAQSTAN. На кадрах действительно слышны звуки стрельбы.
Между тем, в пресс-службе Комитета национальной безопасности рассказали корреспонденту NUR.KZ о том, что на данный момент в Академии проходит подготовка к выпуску курсантов.
Он состоится 24 июня этого года.
Напомним, ранее Комитет нацбезопасности РК проводил на полевом учебном центре "Актас" в Шымкенте республиканское оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025756-almatintsev-napugali-zvuki-strelby-vozle-prospekta-dostyk/