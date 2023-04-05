Строительство на спорном участке терренкура в Алматы приостановили

Терренкур. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все строительно-монтажные работы на спорном участке, расположенном на территории терренкура в Алматы, приостановлены, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ранее в соцсетях появилось обращение алматинцев. Сообщалось, что местные жители и экоактивисты устроили сбор подписей против сноса спортивной площадки, расположенной на терренкуре. Отмечалось также, что частью строительной площадки стал прилегающий участок.

В ведомстве пояснили, что этот земельный участок был предоставлен в частную собственность на основании решения акима Алматы еще в октябре 2000 года. Назначение участка - индивидуальное жилищное строительство.

В июне прошлого года участок выкупили и поделили между собой два алматинца.

Согласно плану детальной планировки района, одна из частей разделенного участка расположена в зоне усадебной застройки, а вторая - в водоохранной полосе, где запрещено строительство коммерческих и жилых объектов. Отмечается, что водоохранная полоса вдоль терренкура составляет 35 метров в обе стороны от уреза воды.

В ведомстве добавили, что управление градостроительного контроля приостановило все работы на участке, расположенном в зоне усадебной застройки. Демонтажные работы собственником начаты без получения разрешения на проведение комплекса работ.

"В настоящее время в отношении собственника инициируется внеплановая проверка, по результатам которой будут приняты административные меры по части 1 статьи 316 КоАП РК с выдачей предписания о приостановлении строительно-монтажных работ и устранения допущенных нарушений", – говорится в сообщении.

Кроме того, ввиду незаконно начатых строительно-монтажных работ акиматом прорабатывается вопрос о недопущении выдачи предпроектной документации на строительство.

Также в ведомстве отметили, что прорабатывается вопрос государственного изъятия второго земельного участка, расположенного в водоохранной полосе, путем выкупа в целях сохранения детской площадки и исключения нового строительства вдоль терренкура.

"Вопрос изъятия данного земельного участка под государственные нужды будет рассмотрен на ближайшем заседании земельной комиссии Алматы 7 апреля", - заключили в акимате.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 316 КоАП РК, строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф:

на физических лиц в размере 120 МРП;

на должностных лиц – в размере 160 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 380 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 580 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015513-stroitelstvo-na-terrenkure-v-almaty-priostanovili/