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Осадки и сильный ветер пообещали в Алматы и Астане сегодня

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Дождь капает с зонта
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Прогноз о том, какая погода ожидается сегодня, 21 июня, в Алматы, Астане и Шымкенте, дали синоптики. Он опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается сильный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +28…+30 градусов. Скорость ветра 3-8 м/с, но при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Астане пообещали кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с, однако временами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте без осадков, возможна переменная облачность. В городе по-прежнему жарко - днем температура воздуха поднимется до +33…+35 градусов. В городе также ожидается сильный ветер до 8-13 м/с.

Напомним, что 21 июня во всех регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение - синоптики пообещали осадки, в том числе град, сильный ветер и грозы. Также отметили, что в ряде регионов существует пожарная опасность.

На официальном сайте ДЧС Алматинской области спасатели рассказали, как нужно себя вести во время сильного ветра.

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре  являются места, удалённые от окон.

Если  сильный  ветер застал Вас на улице:

  • немедленно укройтесь  в подъезде или прочном здании;
  • не следует  прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
  • держитесь  подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025659-osadki-i-silnyy-veter-poobeschali-v-almaty-i-astane-segodnya/

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