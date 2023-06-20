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Эзотерика
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Штормовой ветер до 18-20 м/с ожидается во всех мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Ветер гнет дерево
Ветер. Иллюстративное фото: SingerGM/Getty Images

Сегодня, 20 июня, в трех крупнейших городах Казахстана ожидается сильный ветер. Алматинцев при этом предупредили о возможной грозе. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается гроза. Температура воздуха днем составит +28…+30 градусов, а ночью опустится до +18…+20 градусов. Скорость ветра 3-8 м/с, но при грозе порывы могут достигать 15-18 м/с.

В Астане осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем до +18…+20 градусов, ночью – похолодание до +8…+10 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с, однако временами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте также без осадков. Днем столбики термометров покажут +32…+34 градуса, ночью же прогнозируется +20…+22 градуса. В городе также ожидается сильный ветер – в целом его скорость будет находиться на уровне 8-13 м/с, но порой может усиливаться до 15-20 м/с.

Также напомним, что в большинстве регионов страны на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025505-shtormovoy-veter-do-18-20-ms-ozhidaetsya-vo-vseh-megapolisah-kazahstana/

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