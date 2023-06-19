"Купаются бездомные собаки": почему не стоит освежаться в фонтанах, объяснили санврачи

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С приходом жары некоторые казахстанцы порой решают окунуться в прохладную воду фонтанов. Почему этого лучше не делать, объяснили врачи из Комитета санэпидконтроля на официальной странице в Facebook.

Жарким летом многие казахстанцы не прочь отдохнуть у фонтанов. При этом, как отмечают санэпидемиологи, некоторые моют руки в прохладной воде, кто-то освежает лицо, а кто-то и вовсе плещется в фонтане, словно в бассейне.

Тем не менее прежде всего нужно помнить, что фонтаны – это элементы благоустройства города, они предназначены для увлажнения воздуха, но не предназначены для купания.

"Во время купания в фонтане, велик риск травмироваться. На поверхности фонтана обычно расположена подсветка, струйные насадки, форсунки. Из-за подключенных коммуникаций можно получить механическую и электротравму.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, и каждый день напоминайте им, что купание в запрещенных местах очень опасно", – подчеркивают специалисты.

Кроме того, вода в фонтане обновляется не так часто. Из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями.

"Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций. При высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее.

Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюнктивитами. Наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А", –добавили санврачи.

Эксперты советуют, находясь рядом с фонтаном, старайтесь избегать попадания воды на слизистые оболочки тела, и ни в коем случае не пейте эту воду.

Также взрослым и детям необходимо знать и соблюдать меры предосторожности, чтобы не подвергать себя риску заражения и получения травм:

городские фонтаны не предназначены для купания или мытья;

выходя из дома на прогулку, возьмите с собой бутылочку воды – не только для питья, но и для того, чтобы можно было в любой момент освежиться, сполоснуть руки и лицо;

одевайтесь по погоде, тогда вероятность перегрева будет гораздо ниже;

для купания используйте только разрешённые водоемы и бассейны;

родителям необходимо объяснять детям, почему купание в фонтане небезопасно.

Напомним, в Аксу девочка в возрасте 3 лет и 9 месяцев получила удар током в фонтане. По информации медиков, вызов к ним поступил 3 июня ближе к 4 часам вечера.

При поступлении ее состояние оценивалось как тяжелое, ее госпитализировали в реанимацию.

Отмечается, что двух старших сестер пострадавшей вытащил из фонтана старший инспектор взвода патрульной полиции.

"В фонтане стояли две девочки и плакали. Вокруг были взрослые и другие дети. Мне сказали, что в фонтане напряжение и никто не может зайти. Оценив ситуацию, не теряя времени, я разулся и прыгнул в фонтан", – рассказал он.

В ДП региона отметили, что по факту начато досудебное расследование по статье 254 УК РК.

Позже, по информации медиков, девочка пошла на поправку, ее перевели в детское отделение.

Как рассказывали очевидцы, малышку било током около двух минут.

Также в июне 2021 года две девочки и их мама пострадали в фонтане рядом с цирком в Алматы – девочки решили окунуть ноги в фонтан, но их ударило током, как и их маму, бросившуюся на помощь к своим детям. Женщину и детей из фонтана вытащили прохожие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025409-kupayutsya-bezdomnye-sobaki-pochemu-ne-stoit-osvezhatsya-v-fontanah-obyasnili-sanvrachi/