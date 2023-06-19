Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Купаются бездомные собаки": почему не стоит освежаться в фонтанах, объяснили санврачи

Опубликовано:

Мальчик лежит на бортике фонтана и трогает воду руками
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С приходом жары некоторые казахстанцы порой решают окунуться в прохладную воду фонтанов. Почему этого лучше не делать, объяснили врачи из Комитета санэпидконтроля на официальной странице в Facebook.

Жарким летом многие казахстанцы не прочь отдохнуть у фонтанов. При этом, как отмечают санэпидемиологи, некоторые моют руки в прохладной воде, кто-то освежает лицо, а кто-то и вовсе плещется в фонтане, словно в бассейне.

Тем не менее прежде всего нужно помнить, что фонтаны – это элементы благоустройства города, они предназначены для увлажнения воздуха, но не предназначены для купания.

"Во время купания в фонтане, велик риск травмироваться. На поверхности фонтана обычно расположена подсветка, струйные насадки, форсунки. Из-за подключенных коммуникаций можно получить механическую и электротравму.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, и каждый день напоминайте им, что купание в запрещенных местах очень опасно", – подчеркивают специалисты.

Кроме того, вода в фонтане обновляется не так часто. Из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями.

"Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций. При высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее.

Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюнктивитами. Наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А", –добавили санврачи.

Эксперты советуют, находясь рядом с фонтаном, старайтесь избегать попадания воды на слизистые оболочки тела, и ни в коем случае не пейте эту воду.

Также взрослым и детям необходимо знать и соблюдать меры предосторожности, чтобы не подвергать себя риску заражения и получения травм:

  • городские фонтаны не предназначены для купания или мытья;
  • выходя из дома на прогулку, возьмите с собой бутылочку воды – не только для питья, но и для того, чтобы можно было в любой момент освежиться, сполоснуть руки и лицо;
  • одевайтесь по погоде, тогда вероятность перегрева будет гораздо ниже;
  • для купания используйте только разрешённые водоемы и бассейны;
  • родителям необходимо объяснять детям, почему купание в фонтане небезопасно.

Напомним, в Аксу девочка в возрасте 3 лет и 9 месяцев получила удар током в фонтане. По информации медиков, вызов к ним поступил 3 июня ближе к 4 часам вечера.

При поступлении ее состояние оценивалось как тяжелое, ее госпитализировали в реанимацию.

Отмечается, что двух старших сестер пострадавшей вытащил из фонтана старший инспектор взвода патрульной полиции.

"В фонтане стояли две девочки и плакали. Вокруг были взрослые и другие дети. Мне сказали, что в фонтане напряжение и никто не может зайти. Оценив ситуацию, не теряя времени, я разулся и прыгнул в фонтан", – рассказал он.

В ДП региона отметили, что по факту начато досудебное расследование по статье 254 УК РК.

Позже, по информации медиков, девочка пошла на поправку, ее перевели в детское отделение.

Как рассказывали очевидцы, малышку било током около двух минут.

Также в июне 2021 года две девочки и их мама пострадали в фонтане рядом с цирком в Алматы – девочки решили окунуть ноги в фонтан, но их ударило током, как и их маму, бросившуюся на помощь к своим детям. Женщину и детей из фонтана вытащили прохожие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025409-kupayutsya-bezdomnye-sobaki-pochemu-ne-stoit-osvezhatsya-v-fontanah-obyasnili-sanvrachi/

Автор: Александра Гольм
"Купаются бездомные собаки": почему не стоит освежаться в фонтанах, объяснили санврачи

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.