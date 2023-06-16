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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жара до 42 градусов и ветер до 28 м/с ожидаются в регионах Казахстана

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Повозки в степи
Степь. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В основном оно связано с сильной жарой, ветром и угрозой пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по данным метеорологов, в Астане и Шымкенте завтра сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Такое же предупреждение было сделано для жителей юга и центра Карагандинской области, севера и запада Павлодарской области, а также ВКО и Абайской области.

В Алматы 17 июня сохранится высокая пожарная опасность

На юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35-38, на севере – порывы ветра до 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере и западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза и град. Скорость ветра на севере, западе и юге области – до 15-20 м/с. При этом днем на юге региона ожидается сильная жара 36 градусов. На севере, востоке и юге – сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июня утром и днем на западе, севере и в центре Костанайской области ожидается гроза. Ветер на западе, севере и в центре региона – до 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере и юге ЗКО также прогнозируется гроза. На западе, севере и востоке области –порывы ветра до 15-20 м/с. На юге, востоке и северо-востоке – сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области сохранится сильная жара – до 40 градусов. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А вот на западе и севере Акмолинской области днем возможна гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. При этом на большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской области сохранится сильная жара до 35-38 градусов, а на севере и в центре региона – чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

При этом, как предупредили синоптики, на севере и востоке Жетысуской области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер и вовсе 23-28 м/с. Кроме того, днем на большей части региона ожидается сильная жара до 35-38 градусов и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере СКО ожидается гроза. Ветер на севере, западе и юго-западе области до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При этом в горных районах Туркестанской области сохраняется ветер до 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара 40-42 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, по данным метеорологов, с 21:00 16 июня до 21:00 17 июня по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025173-zhara-do-42-gradusov-i-veter-do-28-ms-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana/

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