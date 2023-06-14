Алматинцы пожаловались на мопедистов на Арбате: полиция провела задержания

Арбат в Алматы ночью. Фото: polisia.kz

На алматинском Арбате выявили 98 мопедистов, нарушивших правопорядок. Ранее в этом районе полиция начала проверку после жалоб жителей, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Жители домов, расположенных в районе Арбата в Алматы, пожаловались на частые нарушения тишины со стороны мопедистов. Поэтому полиция начала отработку в данном районе.

В МВД отметили, что пешеходная зона с некоторых пор стала не только излюбленным местом отдыха горожан, но и точкой сбора водителей мопедов. Всякий раз их сбор сопровождался нарушением общественного порядка, покоя граждан, рассказали в полиции.

"На указанном участке усилено пешее патрулирование, на прилегающей территории – автомобильное.

С начала целевой отработки в полицию для принятия мер было доставлено 39 мопедистов. Они были привлечены к ответственности по статьям 437 и 615 КоАП РК. За две недели с Арбата в наше подразделение всего было доставлено 98 водителей мопедов, нарушивших правопорядок", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Согласно статье 437 КоАП, нарушение тишины с 22:00 до 09:00, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физлиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с с 22:00 до 09:00 в будние, с 23:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни влечет штраф:

на физических лиц в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (345 тыс. тенге).

В соответствии со статьей 615 КоАП, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП (6,9 тыс. тенге).

Это же нарушение, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024803-almatintsy-pozhalovalis-na-mopedistov-na-arbate-politsiya-provela-zaderzhaniya/