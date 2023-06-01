Проверку на Арбате начала полиция Алматы после жалоб горожан

Полицейский в форме. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинская полиция начала отработку на Арбате. Жители домов, расположенных в этом районе, жалуются на частые нарушения тишины в ночное время, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как отметили в полиции, пешеходная зона с некоторых пор стала не только излюбленным местом отдыха горожан, но и точкой сбора водителей мопедов.

"Всякий раз сбор (мопедистов – прим. ред.) сопровождается нарушением общественного порядка, покоя граждан. Эти факторы вызывают обоснованное возмущение местных жителей. На указанном участке усилено пешее патрулирование, на прилегающей территории – автомобильное", – сообщил заместитель начальника центра оперативного управления ДП города Алматы Данияр Тасубаев.

По словам Тасубаева, только за минувший вечер в полицию поступило пять сигналов о нарушении тишины на Арбате. В результате в полицию для принятия мер доставили 18 мопедистов.

Сообщается, что задержанных привлекли к ответственности по статьям 437 и 615 КоАП РК.

"За пять дней с Арбата в управление полиции Алмалинского района всего было доставлено 63 водителя мопедов, нарушивших правопорядок", – рассказал замначальника центра оперативного управления ДП Алматы.

В МВД отметили, что с начала этого года к административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 4 тысячи 748 водителей мопедов.

Ранее стало известно, что водителей мопедов и скутеров начнут штрафовать за езду по тротуарам и автобусной полосе.

Также мы писали, что в скором времени для самокатчиков и водителей мопедов в Казахстане заработают новые правила. Кроме того, в закон "О дорожном движении" теперь введут два новых понятия – малое электрическое транспортное средство и электрический самокат.

Согласно статье 437 КоАП, нарушение тишины, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физлиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 09:00 часов в будние, с 23:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни – влечет штраф:

на физических лиц в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (345 тыс. тенге).

Согласно части 1 статьи 615 КоАП, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП (6,9 тыс. тенге).

Если данное правонарушение повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб, то следует штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022950-proverku-na-arbate-nachala-politsiya-almaty-posle-zhalob-gorozhan/