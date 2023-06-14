Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Алматинцы пожаловались на мопедистов на Арбате: полиция провела задержания

Опубликовано:

Арбат в Алматы ночью
Арбат в Алматы ночью. Фото: polisia.kz

На алматинском Арбате выявили 98 мопедистов, нарушивших правопорядок. Ранее в этом районе полиция начала проверку после жалоб жителей, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Жители домов, расположенных в районе Арбата в Алматы, пожаловались на частые нарушения тишины со стороны мопедистов. Поэтому полиция начала отработку в данном районе.

В МВД отметили, что пешеходная зона с некоторых пор стала не только излюбленным местом отдыха горожан, но и точкой сбора водителей мопедов. Всякий раз их сбор сопровождался нарушением общественного порядка, покоя граждан, рассказали в полиции.

"На указанном участке усилено пешее патрулирование, на прилегающей территории – автомобильное.

С начала целевой отработки в полицию для принятия мер было доставлено 39 мопедистов. Они были привлечены к ответственности по статьям 437 и 615 КоАП РК. За две недели с Арбата в наше подразделение всего было доставлено 98 водителей мопедов, нарушивших правопорядок", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Согласно статье 437 КоАП, нарушение тишины с 22:00 до 09:00, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физлиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с с 22:00 до 09:00 в будние, с 23:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни влечет штраф:

  • на физических лиц в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 тыс. тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (345 тыс. тенге).

В соответствии со статьей 615 КоАП, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП (6,9 тыс. тенге).

Это же нарушение, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024803-almatintsy-pozhalovalis-na-mopedistov-na-arbate-politsiya-provela-zaderzhaniya/

Автор: Айбекова Сауле
Алматинцы пожаловались на мопедистов на Арбате: полиция провела задержания

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.