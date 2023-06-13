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Отключение электроэнергии ожидается в Астане в среду: опубликован график

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Линии электропередач
Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

14 июня в некоторых частях столицы ожидаются отключения электроэнергии. Соответствующий график опубликован в Telegram-канале центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны iKomek.

Согласно графику, в Астане в связи с капитальным ремонтом отключения электроэнергии ожидаются завтра с 10:00 до 18:00 в зданиях и объектах, расположенных по улицам Чехоева и Макат, переулкам Сандыктас и Кайракты, улицам Шет, Айнатас, Коксенгир, Аркарлы, Ойыл, Камысты, Жасыл.

А в связи с заменой аварийной приставки с 14:30 до 18:00 завтра отключение электроэнергии ожидается на улицах Казыгурт, Жидебай, Жалын и Дулатова.

Ниже можно посмотреть полный график. В первом столбце указано, где именно будут отключения, во втором – их период, в третьем – причина отключений.

График отключений
График отключений. Фото: t.me/ikomek109

График отключений
График отключений. Фото: t.me/ikomek109

График отключений электроэнергии
График отключений электроэнергии. Фото: t.me/ikomek109

Напомним, что вчера жители нескольких улиц в центре Алматы остались без света.

По информации на сайте "Алатау Жарық Компаниясы", капитальный ремонт – плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых частей, включая базовые. Производится согласно графику в течение рабочего времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024612-otklyuchenie-elektroenergii-ozhidaetsya-v-astane-v-sredu-opublikovan-grafik/

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