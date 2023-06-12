Празднование Дня города отменили в Шымкенте

Праздник. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В этом году в Шымкенте отменили все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, который отмечается 19 июня. Об этом сообщает акимат мегаполиса на своей Instagram-странице.

"Ежегодно 19 июня в Шымкенте традиционно отмечается День города. В этом году в связи с лесными пожарами, произошедшими в Абайской области, праздничные мероприятия, запланированные ко Дню города, планируется провести в преддверии Дня республики", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024459-prazdnovanie-dnya-goroda-otmenili-v-shymkente/