"Огонь угрожает ГЭС": на рассылку о возможной пропаже электричества в Семее ответили в акимате

Ярлыки мессенджеров. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Абайской области прокомментировал рассылку о том, что лесной пожар угрожает Шульбинской ГЭС. Комментарий появился в официальном Telegram-канале ведомства.

"В мессенджерах WhatsApp распространяется информация, не соответствующая действительности, о том, что семейчанам необходимо позаботиться об электронных гаджетах - якобы огонь представляет угрозу для Шульбинской ГЭС.

Эта рассылка - фейк. Никакой угрозы Шульбинской ГЭС в настоящий момент нет. Ситуация находится на контроле властей", - говорится в сообщении акимате.

В ведомстве призвали казахстанцев доверять лишь официальным источникам информации.

Кроме того, в акимате напомнили, что за распространение ложной информации в Казахстане предусмотрена ответственность.

На официальном сайте Шульбинской ГЭС сообщается, что гидроэлектростанция расположена в 70 километрах от Семея, является третьей станцией в Иртышском каскаде ГЭС и самой крупной в Казахстане по установленной мощности.

Основная функция – выработка электроэнергии; предназначена для компенсационного регулирования стока реки Иртыш, аккумулирования стоков рек Ульба и Уба, весеннего затопления пойменных лугов Павлодарской области.

Строительство ГЭС началось еще в 1976 году, а пуск первого гидроагрегата состоялся в 1987 году.

В 2017 году Комитет государственного имущества и приватизации Минфина передал права владения и пользования государственными долями участия в АЭС "Шульбинская ГЭС" Министерству энергетики.

Напомним, также, что, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024302-pozhar-ugrozhaet-ges-na-rassylku-o-vozmozhnoy-propazhe-elektrichestva-v-semee-otvetili-v-akimate/