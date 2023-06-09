"У меня новый краш": журналистку из Кыргызстана покорил казахстанский министр Куантыров

Азиза Бердибаева. Фото: instagram.com/aziza_berdibaeva_/

Журналистка из Кыргызстана в TikTok рассказала, как ее покорил казахстанский министр нацэкономики Алибек Куантыров, которого она увидела на Astana International Forum, передает корреспондент NUR.KZ.

Приехавшая на днях на форум в Астану представитель СМИ Кыргызстана Азиза Бердибаева в одном из видео в TikTok рассказала, что влюбилась здесь "в одного человека".

"Какие у меня выводы по первому дню в Астане. Жарко, город красивый, на левом берегу воняет канализацией, с водой проблемы – напор в отеле очень хреновый, с водой, говорят, здесь везде проблемы.

Мальчики здесь очень симпатичные, обслуживание в заведениях что-то не очень. А еще завтра расскажу, какой у меня новый краш. Я тут влюбилась в одного человека", – рассказала девушка.

Уже в следующем видео она сообщила, что ее "крашем" стал казахстанский министр Куантыров, поскольку он отлично говорит на английском языке.

"У меня новый краш. Я просто в восторге. Один мужчина меня сегодня покорил просто нереально, и это министр экономики Казахстана.

Просто посмотрите, как он грамотно говорит на английском языке, как он бегло говорит. И отвечает очень грамотно, очень содержательно. Я в восторге – я таких чиновников в нашем регионе еще пока не видела", – рассказала девушка.

Согласно информации в ее соцсетях, Азиза является главным редактором Economist.kg.

Добавим, что на Instagram-страницу Азизы Бердыбаевой подписаны более 19 тыс. аккаунтов. Также журналистка ведет аккаунт в TikTok, где у нее почти 62 тыс. подписчиков.

"Рассказываю, зачем я прилетела в Астану – не, как все думают, потусить – прилетела на Астанинский экономический форум. Потому что вообще-то у меня есть нормальная работа помимо TikTok: я работаю журналистом, и мы будем сегодня освещать это мероприятие. Кстати, из Кыргызстана я единственный журналист", – рассказала девушка в еще одном своем видео в TikTok.

Отметим, что Алибек Куантыров, которым восторгалась журналист, является министром нацэкономики Казахстана с 2022 года.

Алибек Куантыров. Архивное фото: primeminister.kz

По информации с официального сайта Министерства национальной экономики РК, помимо английского, казахского и русского, Куантыров также владеет испанским и немецким.

До должности министра Куантыров был вице-министром экономики, до этого работал в канцелярии Елбасы, Администрации президента, а также на разных должностях в министерствах индустрии, финансов и экономики.

Отучился Куантыров сначала в университете Томска по специальности "Финансы и кредит", "Лингвистика и межкультурная коммуникация", а затем закончил Мичиганский университет по стипендии "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024062-u-menya-novyy-krash-zhurnalistku-iz-kyrgyzstana-pokoril-kazahstanskiy-ministr-kuantyrov/