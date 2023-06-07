Ряд домов в одном из районов Алматы отключат от холодной воды

Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы в Алмалинском районе ряд домов временно отключат от холодной воды. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГКП "Алматы су", передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в "Алматы су", в Алмалинском районе локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения.

Так, завтра, 8 июня, с 09:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц Тлендиева – Райымбека – Розыбакиева – Дуйсенова.

Контур улиц. Скриншот: Google Maps

Напомним, ранее сообщалось, что в июне в Жетысуском, Медеуском и Турксибском районах Алматы будут введены временные ограничения на подачу горячей воды.

Между тем в Алматы после аварии на крупном водопроводе заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" – это государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году. "Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023701-ryad-domov-v-odnom-iz-rayonov-almaty-otklyuchat-ot-holodnoy-vody/