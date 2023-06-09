"Помогите нам": условия в сельском детском саду в Актюбинской области показали родители

Потолок. Кадр из видео: КТК

Родители, чьи дети ходят в единственный детский сад в селе Жаксымай в Актюбинской области, потребовали провести в нем срочный ремонт, сообщается на сайте телеканала КТК.

Они продемонстрировали условия, в которых приходится находиться их детям. Мамы и папы утверждают, что зимой малыши мерзнут из-за холодных батарей. А весной здание постоянно топит после дождя из-за прохудившейся кровли.

Тем не менее переселять детей некуда - поэтому летом им тоже приходится находиться в таких условиях.

"Помогите нам! В саду вся сантехника нерабочая. Дети не могут руки помыть и в туалет нормально сходить. Воды нет. Зимой невыносимо холодно!" - обратились родители.

Как отметили корреспонденты, видео с просьбой о помощи местные жители отправили в надежде на то, что после резонанса на малышей обратят внимание.

Подчеркивается, что ранее родители уже публиковали видео, где показывали условия в этом детсаду.

По информации журналистов, чиновники не собираются закрывать учреждение - по их словам, на это нет технического обоснования. Также отмечается, что сад не признан аварийным - ему нужен капитальный ремонт. Однако сначала проект должен пройти госэкспертизу, а после придется ждать финансирования. Сообщается, что сумма составляет 53 млн тенге.

"Там комплексный ремонт будет полностью: замена кровли, системы отопления, благоустройство территории. На сегодняшний день в садике размещено более 70 детей. Постараемся создать условия для того, чтобы провести текущий ремонт. Потому что других зданий на сегодняшний день для размещения детей в данном селе нет. Предлагаем родителям немного набраться терпения", - высказалась о ситуации глава отдела управления образования региона Ляззат Урдабаева.

Источник: КТК.

Напомним, в преддверии последнего звонка родители школьников в селе Асиларык Туркестанской области забили тревогу из-за состояния местной школы - по их словам, даже находиться рядом с ней опасно.

Ранее они уже жаловались на ее состояние.

Местные власти после получения обращений создали комиссию, которая детально изучала вопрос. По результатам экспертизы учебное заведение признали не аварийным, а опасным для жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024021-pomogite-nam-usloviya-v-selskom-detskom-sadu-v-aktyubinskoy-oblasti-pokazali-roditeli/