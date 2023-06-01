В 675 млн тенге оценили ремонт опасной для жизни школы в Туркестанской области (видео)

Трещина в стене. Кадр из видео: almaty.tv

Родители школьников в селе Асиларык Туркестанской области бьют тревогу из-за состояния местной школы - по их словам, даже находиться рядом с ней опасно, передает Almaty.tv.

Учебный год в данном населенном пункте завершился скандалом - родители требуют от властей, чтобы в селе построили новую школу. Нынешнюю признали опасной для жизни.

Сообщается, что объект буквально трещит по швам, а где-то просели полы и сыплется штукатурка.

"Мы во все инстанции пишем, жалуемся на состояние школы. Но никаких результатов нет. Мы за жизни своих детей переживаем. Каждый год чиновники приходят, обещают построить новую школу, но до сих пор ничего не сделано. У нас в соседнем ауле строят частную школу. Возможно, специально делают так, чтобы мы туда перевели детей", - заявил житель села Асиларык Данияр Жусипбек.

По информации телеканала, школу возвели здесь 14 лет назад, в 2016 году у нее стали появляться различные дефекты. К тому времени, по их словам, истек срок гарантии от подрядчика.

Недостатки сначала обнаружили в блоке, где расположены спортзал, столовая, раздевалка и туалеты, а после - и в нескольких учебных кабинетах.

"После того как эти места в акте указали аварийными, мы сразу закрыли доступ туда и никого не пускаем. У нас 494 учащихся обучаются тут в две смены. Так как у нас столовая закрылась и нужно было обеспечивать детей горячим питанием, мы для этого выделили учебный кабинет. И теперь у нас нехватка кабинетов возникла", - заявила и. о. директора школы Акмолдир Мынбай.

Педагоги уверяют: чиновники знают, что школа небезопасна для детей.

Местные власти после получения обращений создали комиссию, которая детально изучала вопрос. Как сообщает телеканал, по результатам экспертизы учебное заведение признали не аварийным, а опасным для жизни.

"Мы выступали с предложением построить новую школу на 600 мест. Ведь здесь для учеников создается опасность. Из-за того что количество учеников тут не превышает нормативы, нам отказали в строительстве нового учебного заведения. Мы затем начали искать другие пути решения. Пришли к тому, что эту школу капитально отремонтируют и снова сдадут в эксплуатацию", - сообщил заведующий сектором отдела РЧП Сайрамского района Нурлан Бактыбаев.

По словам корреспондентов, на капитальный ремонт требуется 675 млн тенге.

Вопрос выделения средств должен утвердить областной маслихат. О сроках начала и завершения строительных работ районные чиновники пока ничего сказать не могут.

Тем временем родители решили не отпускать своих детей в школу в новом учебном году.

Отметим, в апреле аналитики подсчитали, сколько стоит одно место в новых школах Казахстана.

По данным экспертов, за весь 2022 год в Казахстане было построено и введено в эксплуатацию 85 общеобразовательных школ, которые рассчитаны в общей сложности на 50 475 ученических мест.

При этом на их строительство было затрачено порядка 170 млрд тенге.

Если сопоставить количество школьников, которых могут принять школы и затраченную на строительство сумму, то окажется, что 1 ученическое место стоит в среднем почти 3,4 млн тенге (3 млн 369 тыс. тенге).

В региональном разрезе самая высокая стоимость одного нового школьного места в 2022 году отмечалась в Абайской области - 5,3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022891-na-kapremont-675-mln-roditeli-boyatsya-puskat-detey-na-posledniy-zvonok-v-shkolu-v-turkestanskoy-oblasti/