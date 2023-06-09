Дождь, сильный ветер и резкое похолодание пообещали в Астане

Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте сегодня, 9 июня. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается жаркий и солнечный день, однако возможна переменная облачность. Столбики термометров днем покажут +35…+37 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Астане синоптики пообещали дождь. Температура в столице упадет до +22...+24, хотя еще вчера столбики термометров показывали +32 градуса. В столице ожидается усиление ветра до 9-14 м/с, но временами порывы достигнут 19-22 м/с.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность. В городе по-прежнему жарко - днем температура воздуха в мегаполисе будет достигать +35…+37 градусов. Жителей города предупредили об усилении ветра - 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с.

Как себя вести при сильном ветре

Чтобы не получить травмы и увечья, спасатели рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:

ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещениях);

воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, то надо укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам;

парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;

если сильный ветер застал в дороге на открытой местности, то лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле;

в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий нужно звонить в 101 и 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024020-dozhd-silnyy-veter-i-rezkoe-poholodanie-poobeschali-v-astane/