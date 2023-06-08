Жара до 38 градусов ожидается в крупнейших городах Казахстана

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 8 июня, жара в Астане немного пойдет на спад. Тем не менее жителям Алматы и Шымкента предстоит очень знойный день. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане синоптики прогнозируют дождь. Температура в столице сегодня поднимется до +30…+32 градусов, ночью же похолодает до +15…+17 градусов. Кроме того, скорость ветра в целом будет находиться на уровне 9-14 м/с, но днем возможны порывы до 15-20 м/с.

В Алматы ожидается жаркий и солнечный день. Столбики термометров днем покажут +35…+37 градусов, а ночью – опустятся до +20…+22 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность. Днем температура воздуха в мегаполисе будет достигать +36…+38 градусов, а ночью жара спадет до +20…+22 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Кроме тог, напомним, что в большинстве регионов Казахстана на сегодня были объявлены штормовые предупреждения. В основном синоптики предостерегли казахстанцев насчет жары и опасности пожаров.

Добавим, чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023846-zhara-do-38-gradusov-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/