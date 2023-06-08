"Волюнтаристское решение": Досаев высказался о запрете строительства ЖК в роще Баума

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Турксибского района прокомментировал решение по поводу запрета на стройку ЖК в роще Баума, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи одна из жительниц заявила о том, что ее семья внесла средства на покупку квартиры в ЖК Family, на которую копила 10 лет.

"В октябре прошлого года у них были все разрешительные документы. Буквально месяц строили ЖК, и вы волюнтаристским решением отобрали все документы, которые сами же подписали. В итоге застройщик подал в суд, выиграл и сейчас вынесено решение вами об изъятии земли. Я и еще 120 семей, я с ребенком-инвалидом, мне куда деваться? Даже если застройщик вернет деньги, мы за эти деньги ничего уже не купим", – заявила девушка.

По словам акима, на ЖК Family документы были получены с нарушением закона.

"Объясню почему – вы знаете, где он расположен. У нас роща Баума входит в состав государственного регионального природного парка Медеу и есть зона, в которой нельзя строить. У нас идет служебное расследование, кто ранее выдавал АПЗ и разрешение на этот проект.

Относительно "волюнтаристского" моего решения, я его ранее не выдавал, я просто привожу все в соответствие с законом. Эта работа мной будет продолжена", – заявил аким.

Представитель УГСК отметил, что строительство началось без разрешительных документов, в процессе суда с застройщиками образом удалось получить эти разрешительные документы, но затем акимат их опротестовал решение по делу.

"Задача не стояла 120 семей оставить без жилья. Я, к сожалению, должен идти до конца. Уступлю один раз, проявлю слабинку – будет продолжаться незаконное строительство без разрешения ,а потом уже деваться будет некуда", – заключил Досаев.

Ранее мы писали, что строительство жилого комплекса в исторической зоне Алматы у рощи Баума возмутило местных жителей. В Управлении градостроительного контроля заявили, что не выдавали разрешения на возведение многоэтажек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023942-volyuntaristskoe-reshenie-dosaev-vyskazalsya-o-zaprete-stroitelstva-zhk-v-rosche-bauma/