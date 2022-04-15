Строительство девятиэтажек остановили близ рощи Баума в Алматы

Иллюстративное фото: Управление градостроительного контроля города Алматы

Строительство жилого комплекса в исторической зоне Алматы у рощи Баума возмутило местных жителей. В Управлении градостроительного контроля заявили, что не выдавали разрешения на возведение многоэтажек.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", парковую зону в этой части города начали высаживать еще в прошлом веке. Сегодня это не только памятник истории, достопримечательность, но и источник чистого воздуха. Более того, роща входит в список особо охраняемых природных территорий.

Не так давно поблизости начали возводить девятиэтажный дом. По задумке подрядчика, по соседству с рощей Баума, на пересечении улиц Котельникова и Акана Серы, должен появиться жилой комплекс из девяти девятиэтажек.

Однако живущие здесь люди против стройки.

"Я понимаю, если бы трехэтажный дом здесь стоял, он бы еще как-то держался. Но 9 этажей, извините, на болоте. Я не знаю, кто и как мог разрешение дать?!";

"Нашей роще больше 120 лет. Сейчас дома построят, роща продуваться не будет. Это история все-таки наша. С основания города. Я против стройки";

"Эта местность болотистая, здесь сейсмоопасно. То есть, в любом случае этого здесь не должно быть. А что касается рощи Баума, мы много раз писали с населением. Вот у нас там была низина, ее, получается, заровняли мусором и обещали, что нам сделают детскую площадку. Потому что, если вы обратите внимание, в нашем районе для детей ни одной детской площадки", - поделились алматинцы своим мнением.

По данным телеканала, нулевой цикл строительства уже завершен. Первый этаж одной из высоток полностью армирован.

При этом чиновники заявляют, что не выдавалась документация даже на проектирование какого-либо объекта в этом районе, не говоря уже о привлечении средств дольщиков. В связи с этим компания-застройщик сейчас привлекается к административной ответственности.

"Выдано представление на приостановление строительно-монтажных работ и устранение выявленных замечаний. В настоящее время строительство приостановлено управлением. В Специализированный межрайонный экономический суд Алматы направлено исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта", - сообщил главный специалист Управления градостроительного контроля Даурен Турысбеков.

В акимате Алматы порталу Krisha.kz сообщили, что никаких разрешений на строительство застройщик не получал.

"В настоящее время у застройщика не имеется разрешения на привлечение средств дольщиков, соответственно, он не имеет права заключать договоры купли-продажи квартир на незавершенном объекте и размещать рекламу.

28 марта 2022 года за нарушение закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве" в части продажи квартир и размещения рекламы проекта строительства в отношении ТОО Samal Qurylys составлен протокол по части 1 статьи 320 КРКоАП.

Административное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения", - говорится в официальном ответе акимата на запрос Krisha.kz.

Между тем, по данным телеканала, при расчистке территории для строительства пострадали несколько деревьев рощи Баума, одно из них вообще спилили. Теперь застройщик должен высадить несколько новых деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965185-stroitelstvo-devyatietazhek-ostanovili-bliz-roschi-bauma-v-almaty/