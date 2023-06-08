Попавшего в горах тиктокера из Алматы нашли

Дамир Кушеев. Фото: ДП Жетысуской области

Найден пропавший в горах близ города Текели 36-летний алматинец Дамир Кушеев. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пропавший тиктокер из Алматы найден сотрудниками ДЧС в 40 км от села Карабулак. Жив, здоров. Вместе с группой спасателей пускается с гор. В медпомощи не нуждается", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что алматинец 7 июня выехал на спортивном велосипеде к водопаду Бурханбулак в Каринское ущелье и последний выход в эфир произвел у плотины, где местный егерь угостил его чаем.

После обрыва связи супруга Дамира Кушеева обратилась к сотрудникам ДЧС. Заявление также зарегистрировали полицейские Ескельдинского района.

Дамир Кушеев является жителем Алматы, который увлекается поездками на велосипеде по различным достопримечательностям. Имеет страницу в TikTok, где выкладывает свои видеозаписи. В Ескельдинском районе гостил у родственников.

Между тем спасатели РОСО напоминают правила безопасного отдыха в горах:

нельзя подниматься по крутым травянистым склонам и осыпям, следует внимательно смотреть под ноги;

нельзя сокращать путь за счет безопасности;

в жаркое время года с собой необходимо взять воде, солнцезащитные очки, головной убор и spf-крем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023937-popavshego-v-gorah-tiktokera-iz-almaty-nashli/