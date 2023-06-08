Тиктокер из Алматы пропал в горах Жетысуской области

Дамир Кушеев. Фото: ДП Жетысуской области

36-летний алматинец Дамир Кушеев пропал без вести в горах близ города Текели. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчина 7 июня выехал на спортивном велосипеде к водопаду Бурханбулак в Каринское ущелье и последний выход в эфир произвел у плотины, где местный егерь угостил его чаем.

После обрыва связи супруга Дамира Кушеева обратилась к сотрудникам ДЧС. Заявление также зарегистрировали полицейские Ескельдинского района, незамедлительно подключившиеся к розыскным мероприятиям.

В настоящее время поиск мужчины продолжают в горной местности полицейские и спасатели, а также кинологи с розыскными собаками.

Дамир Кушеев является жителем Алматы, который увлекается поездками на велосипеде по различным достопримечательностям. Имеет страницу в TikTok, где выкладывает свои видеозаписи. В Ескельдинском районе гостил у родственников.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефонам: 8 747 558 1508, 8 708 252 2008, 102 либо 112", - обратились в ДП Жетысуской области.

Правила безопасности в горах

Спасатели РОСО отмечают, что туристам не следует ходить в горы в одиночку, это опасно. Основную часть похода необходимо совершать в утренние часы.

Среди необходимых вещей в обязательном порядке должны быть: вода, запасной комплект одежды, заряженный Power bank, спички в непромокаемом пакете и аптечка.

"Перед выходом в горы тщательно планируйте маршрут, по которому вы пойдете. Изучайте местность и все опасные участки, реально оценивайте свои физические возможности. Водопады представляют особую опасность и требуют дополнительного внимания при переходе. Ни в коем случае нельзя подходить к скользким обрывам, на вас должны быть специальная обувь и снаряжение", - указывают специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023895-tiktoker-iz-almaty-propal-v-gorah-zhetysuskoy-oblasti/