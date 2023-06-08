Где можно ездить электросамокатчикам в Алматы, рассказали в акимате

Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы определили зоны ограничения передвижений арендных электросамокатов и ограничения их скорости в тех или иных местах. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.

Так, в акимате рассказали, что в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и комфорта горожан горадминистрация и кикшеринговые компании ввели ограничения зон передвижения арендных электросамокатов.

"Передвижение микромобильного транспорта запрещено в парках "Южный", 28 гвардейцев-панфиловцев, Культуры и отдыха и Первого Президента. Также запрет выставлен на территорию скверов "Северный" и перед КБТУ, в Ботаническом саду, на пешеходной зоне Арбата (по проспекту Жибек жолы от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана) и Терренкуре.

Кроме того, на территории пешеходной зоны по улице Панфилова и в сквере по улице Макатаева между улицами Желтоксан и Чайковского введены ограничения скорости до 10 км/ч. При этом на всех указанных участках, а также по улице Тулебаева запрещена парковка электросамокатов", - рассказали в акимате.

Отмечается, что ограничения будут отражены в приложениях компаний, которые предоставляют сервис аренды элеткросамокатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023932-gde-mozhno-ezdit-elektrosamokatchikam-v-almaty-rasskazali-v-akimate/