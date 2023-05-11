Когда в Алматы снесут дома для пробивки Абая, ответил Досаев

Пробивка проспекта Абая. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на рассказал, когда снесут дома для пробивки Абая и завершат выплаты жителям, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, из 63 участков, которые нужно было выкупить для пробивки проспекта Абая, выкуплены уже 53. В два из оставшихся вносят корректировки, еще по четырем идут суды.

Кроме того, Досаев отметил, что по выкупам есть и другие вопросы, например, обновление оценки - только тогда жители смогут получить деньги за свои дома.

"Оценка устарела, мы вынуждены ее обновлять, потому что на время оплаты нужна новая оценка по закону. У нас есть накопленные вопросы по выкупам. До конца мая, я дал поручение, чтобы Управление земельных отношений разобралось", - сообщил аким.

Он дополнил, что работу должны были провести в прошлом году и на это были предусмотрены средства. Однако, как только будут заключены договора и совершен выкуп, начнется работа.

Напомним, Досаев сообщал, что пробивка проспекта Абая до границы города будет завершена до конца текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020082-kogda-v-almaty-snesut-doma-dlya-probivki-abaya-rasskazal-dosaev/