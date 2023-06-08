"Год очень тяжелый": обряд для вызова дождя провели в Павлодарской области (видео)

Обряд истиска в Павлодарской области. Кадр из видео: КТК

Более полутысячи мусульман Павлодарской области провели специальный обряд, чтобы попросить у Всевышнего дождя – уже неделю в регионе наблюдается аномальная жара, передает сайт телеканала КТК.

Вчера, 7 июня, павлодарские верующие собрались на массовый обряд для призыва дождя. Отмечается, что уже неделю в регионе стоит жара. Столбики термометров показывают +36 градусов, что на целых 11 градусов выше нормы.

Также местные жители не могут вспомнить и такого засушливого года – последний раз осадки были в прошлом месяце. Поэтому дождь решили вызывать молитвой. На коллективный намаз съехались имамы со всей области, а к ним присоединилось более 500 верующих.

Как сообщает телеканал, чтобы места хватило всем, мусульмане собрались на ипподроме.

Традиционная молитва, в которой верующие просят об обильном дожде, называется истиска.

"По традиции, когда мы проводим тасаттык, мы делаем вместе с молитвой жертвоприношение. Эти действия являются, так сказать, похвальными и добрыми делами. В Павлодарской области многие аулы, поселки проводили такое мероприятие. Сначала жертвоприношение, потом тасаттык-намаз. Год очень тяжелый. Мы сегодня всех пригласили в мечеть молиться и просить у Аллаха ливневого дождя", – рассказал главный имам Павлодарской области Жолдас кажы Коспакулы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023843-god-ochen-tyazhelyy-obryad-dlya-vyzova-dozhdya-proveli-v-pavlodarskoy-oblasti-video/