Замгенпрокурора Казахстана подтвердил наличие у него роскошной виллы во Франции

Улан Байжанов. Фото: academy-gp.kz

Заместитель генпрокурора Казахстана Улан Байжанов в кулуарах мажилиса рассказал, откуда у него вилла во Франции стоимостью 1 млн долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в СМИ появилась информация о том, что заместитель генерального прокурора Казахстана продает виллу во Франции за 1 млн долларов. Они попросили его ответить, насколько достоверна данная информация.

"Это абсолютно достоверная информация, она никогда и не скрывалась", – подтвердил Улан Байжанов.

По его словам, он приобрел эту недвижимость, работая в бизнесе, 13 лет назад.

"Были на это веские причины. В связи с болезнью дочери нужно было находиться в Европе. Перед поступлением на работу на госслужбу, как и все госслужащие, сдал декларацию, в соответствии с законом вся эта информация раскрывается в декларации.

Проводится специальная проверка, никаких вопросов ко мне не возникло. Поверьте, особенно, когда идет речь о назначении на высокие политические должности, проверка проводится очень тщательно. Поэтому из этого не надо делать сенсации", – добавил он.

Вопрос продажи, по его словам, связан с тем, что нет необходимости находиться в Европе.

"Мы живем в Казахстане, и та цена, которая выставлена, – это вопрос рынка, и как только появится покупатель, это будет реализовано. Деньги вернутся в страну и они будут (направлены – прим. ред.) на экономику страны", – заверил Улан Байжанов.

По информации на сайте ИПС "Адилет", Байжанов Улан Сапарович родился 9 августа 1958 года.

Трудовой путь начал с должности старшего юрисконсульта КП "КазГУград".

С 1991 по 1995 год был начальником Управления юстиции Алматы, членом коллегии Министерства юстиции Казахстана.

С 1999 по 2002 – вице-министр Министерства государственных доходов Казахстана.

С 2003 по 2005 год – президент ЗАО "Нефтеконсалтинг" (с 2003 года – АО "КазМунайГазКонсалтинг").

С 2005 по 2008 год – руководитель аппарата президента АО НК "КазМунайГаз", вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО.

С 2011 по 2015 год – руководитель Аппарата генерального прокурора Казахстана, специальный представитель Генпрокуратуры РК в странах Европы и международных организациях.

С 2017 по 2018 год – зампредседателя правления АО "Казкоммерцбанк".

Должность замгенпрокурора занимает с 24 февраля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023821-zamgenprokurora-kazahstana-podtverdil-nalichie-u-nego-roskoshnoy-villy-vo-frantsii/