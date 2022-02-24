Улан Байжанов стал новым заместителем генпрокурора

Улан Байжанов. Фото: academy-gp.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя генпрокурора. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Байжанов Улан Сапарович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.

Улан Байжанов родился 9 августа 1958 года в Алматы. Женат, имеет трех дочерей.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (сегодня - КазНУ им. аль-Фараби) в 1980 году по специальности юрист.

Карьеру начал с должности старшего юрисконсульта в КП "КазГУград".

С марта 1999 по август 2002 года был вице-министром Министерства госдоходов Республики Казахстан.

С января по июль 2003 года - исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО "НК "КазМунайГаз".

С 2009 по 2011 годы - Управляющий директор АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

С 2011 по 2015 годы - глава Аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан, специальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в странах Европы и международных организациях.

С 2015 по 2017 годы - ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 2017 по 2018 годы - заместитель председателя правления АО "Казкоммерцбанк".

С февраля 2020 года был председателем Ревизионной комиссии НОК РК.

С января 2021 года был независимым директором АО "Национальный инфокоммуникационный Холдинг "Зерде".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957773-ulan-bayzhanov-stal-novym-zamestitelem-genprokurora/