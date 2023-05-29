Жители трех районов Алматы временно останутся без горячей воды

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В июне в Жетысуском, Медеуском и Турксибском районах Алматы будут введены временные ограничения на подачу горячей воды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в ведомстве, ссылаясь на данные ТОО "Алматинские тепловые сети", ограничения на подачу воды вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Ограничения будут в контурах улиц и жилмассивов:

с 5 по 9 июня:

Свердлова – Таштитова – Хабаровоская – Орджоникидзе;

с 5 по 16 июня:

Лавренева – Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);

с 12 по 16 июня:

Суюнбая – Белякова – Казакпаева – Кожедуба;

Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева;

Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская – Нурсая;

с 12 по 23 июня:

Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;

с 19 по 23 июня:

Элеваторская – Щелково – Суюнбая;

Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;

с 26 по 30 июня:

Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би;

Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1;

Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.

"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце в акимате города после аварии на крупном водопроводе сообщали о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

Добавим также, что, согласно информации на официальном сайте ТОО "Алматинские тепловые сети", на 2023 год общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 1352,33 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлена 71 насосная станция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022471-zhiteli-treh-rayonov-almaty-vremenno-ostanutsya-bez-goryachey-vody/