Жители трех районов Алматы временно останутся без горячей воды
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В июне в Жетысуском, Медеуском и Турксибском районах Алматы будут введены временные ограничения на подачу горячей воды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как рассказали в ведомстве, ссылаясь на данные ТОО "Алматинские тепловые сети", ограничения на подачу воды вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
Ограничения будут в контурах улиц и жилмассивов:
с 5 по 9 июня:
- Свердлова – Таштитова – Хабаровоская – Орджоникидзе;
с 5 по 16 июня:
- Лавренева – Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);
с 12 по 16 июня:
- Суюнбая – Белякова – Казакпаева – Кожедуба;
- Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева;
- Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская – Нурсая;
с 12 по 23 июня:
- Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;
с 19 по 23 июня:
- Элеваторская – Щелково – Суюнбая;
- Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;
с 26 по 30 июня:
- Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би;
- Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1;
- Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.
"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом месяце в акимате города после аварии на крупном водопроводе сообщали о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.
Добавим также, что, согласно информации на официальном сайте ТОО "Алматинские тепловые сети", на 2023 год общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 1352,33 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлена 71 насосная станция.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022471-zhiteli-treh-rayonov-almaty-vremenno-ostanutsya-bez-goryachey-vody/