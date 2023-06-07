"Потеряем 70% прибыли": рестораторов напугало предложение главы МВД ограничить работу баров до 23:00

Бар. Иллюстративное фото: pexels.com

Предложение главы МВД об ограничении времени работы баров напугало отечественных рестораторов - они боятся потерять большую часть прибыли в таком режиме работы, передает сайт телеканала КТК.

Страх, как отмечает телеканал, появился после недавнего выступления министра внутренних дел - на прошлой неделе Марат Ахметжанов предложил ограничить время работы баров, ресторанов и ночных клубов.

Подчеркивается, что пока речь шла только о столице.

"Сейчас в городе почти 80% правонарушений совершается после полуночи. Поэтому предлагаем решением маслихата определить время работы увеселительных заведений, реализующих алкоголь: в жилых домах - до 23:00, в отдельно стоящих зданиях - до двух часов. Для этого нужно закрепить норму в правилах благоустройства территории столицы", - цитируют корреспонденты главу МВД.

Предложенные запреты напугали всех работников казахстанского общепита - они не хотят закрываться в 23:00.

"Это самое эффективное время, особенно в выходные. На выходные люди все равно стараются вернуться в город, здесь потусить. Сейчас время летних площадок. Извините меня, закрывать летнюю площадку в 22 часа или в 23 часа - ну, это ненормально", - заявила президент ассоциации "Клуб рестораторов РК" Гульнара Катибаева.

Бизнесмены считают, что введение ограничений приведет к невосполнимым убыткам, а потом - к банкротству.

"Мы сейчас говорим о ночных клубах и барах, которые существуют ночью. То есть мы говорим о том, что до 23:00 у нас упадет выручка - порядка 70-80%. То есть ему существовать незачем. Он не вытянет, не выгребет эту аренду, он не выгребет абсолютно ничего. Если будет сокращен рабочий день, сокращена будет зарплата", - пояснила представитель профсоюза по защите работников сферы общепита РК Зульфия Юсупова.

Не меньше столичных рестораторов переживают алматинские. Они уверены: если новые правила примут в Астане, то вскоре ограничения распространятся и на всю страну.

"Если нам разрешат работать до 23:00, наверное, мы потеряем около 70% нашего товарооборота, нашей прибыли, потому что основной поток приходит именно вечером. Арендную плату нам никто не снизит, коммунальные службы нам никто не снизит. То есть, если нам ограничат время, просто нас задушат этим самым", - высказалась директор рестобара Зульфия Харсанова.

Корреспонденты подчеркивают, что в таком случае без работы останутся бармены, официанты, повара. По информации "Клуба рестораторов РК", только в южной столице в данной сфере трудится около 500 тыс. человек.

Отмечается, что посетители тоже не рады введению ограничений: говорят, что до 11 в баре удовольствие не получишь.

"В заведения в основном приходим после 22:00, так как работа в 21:00 заканчивается. Если разрешат заведениям работать только до 23:00, там буквально час остается, толком даже ничего не успеешь: ни расслабиться, ни отойти от работы", - поделился своим мнением посетитель одного из заведений Ермек Муратов.

Корреспонденты отмечают, что ограничениям могут обрадоваться жители многоэтажек, в которых располагаются увеселительные заведения.

Тем не менее, введут ли ограничения для заведений в Астане, еще не известно - этот вопрос пока находится на обсуждении.

Источник: КТК

Отметим, что работу увеселительных заведений в Казахстане ранее ограничивали во время жестких карантинных мер в период сложной эпидемиологической ситуации в РК и мире.

Тем не менее, несмотря на ограничения, кафе и бары часто нарушали установленный режим работы, а также другие карантинные меры. Люди не отказывали себе в удовольствии провести вечер в уютном кафе или любимом баре - мониторинговые группы выявляли десятки нарушений за пару дней.

Злостных нарушителей наказывали строго - вплоть до закрытия заведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023689-poteryaem-70-tovarooborota-restoratorov-napugalo-predlozhenie-glavy-mvd-ogranichit-rabotu-barov-do-2300/