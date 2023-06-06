Жара до 42 градусов и угроза пожаров: штормовые предупреждения объявили в Казахстане

Засуха. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики предупредили казахстанцев о неблагоприятных погодных условиях, которые будут наблюдаться завтра, 7 июня, на большей части страны. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по данным метеорологов, в Астане 7 июня днем сохранится сильная жара до 36-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе и севере Улытауской области ожидается ветер с порывыми до 18 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара до 35-39 градусов. В центре области – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер будет достигать 15-20 м/с. На севере и юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и востоке Карагандинской области прогнозируется гроза. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Также днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов., а на юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, днем – сильная жара до 36-38 градусов. В Усть-Каменогорске днем также до 36-38 градусов.

Кроме того, с 21:00 6 июня до 21:00 7 июня в Семее, Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

При этом днем 7 июня на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается гроза. Скорость ветра может составить 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-западный – на юге и востоке региона порывы до 15-20 м/с.

Утром на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер на севере и в центре области – до 15-20 м/с. Днем сильная жара – 42 градуса. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем на большей части региона будет наблюдаться сильная жара до 40-42 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 7 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем прогнозируется сильная жара – до 41 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе и юге Павлодарской области ожидается гроза, а также ветер с порывами до 15-20 м/с. На большей части области охраняется сильная жара 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и юге Мангистауской области синоптики прогнозируют грозу и град. Скорость ветра на севере региона может достигать 15-20 м/с.

Днем на севере, западе и юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Костанайской области ожидается сильный дождь. В северной половине региона – гроза. Днем на севере области – град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Днем на юго-востоке сохраняется сильная жара 37 градусов, а на большей части региона – чрезвычайная пожарная опасность.

С 7 по 9 июня днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, с порывами ветра до 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В южной половине региона – высокая пожарная опасность.

Кроме того, в Алматы в указанный период днем ожидается жара до 35-37 градусов и высокая пожарная опасность.

Также завтра днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза и ветер до 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохранится сильная жара 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, а днем – на востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, а на западе и юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023672-zhara-do-42-gradusov-i-ugroza-pozharov-shtormovye-preduprezhdeniya-obyavili-v-kazahstane/