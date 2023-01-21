Больше 140 подъездных ж/д путей предлагают передать в собственность Казахстана

Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: pexels.com

Комиссия по демонополизации экономики РК на очередном заседании затронула вопрос о передаче в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей, передает официальный Telegram-канал правительства.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана.

Участники обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках.

Заседание комиссии. Фото: t.me/KZgovernment

Заседание комиссии. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.

В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.

Смаилов дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.

Кроме того, члены комиссии рассмотрели ситуацию ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.

Комиссия по демонополизации экономики РК начала работу с начала прошлого года. Создать ее поручил президент Касым-Жомарт Токаев.

Задача комиссии - выработка предложений по демонополизации. В частности, вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.

В состав данной комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генпрокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006230-bolshe-140-podezdnyh-zhd-putey-predlagayut-peredat-v-sobstvennost-kazahstana/