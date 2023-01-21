Больше 140 подъездных ж/д путей предлагают передать в собственность Казахстана
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Комиссия по демонополизации экономики РК на очередном заседании затронула вопрос о передаче в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей, передает официальный Telegram-канал правительства.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана.
Участники обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках.
Премьер-министр поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.
В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.
Смаилов дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели ситуацию ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.
Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.
Комиссия по демонополизации экономики РК начала работу с начала прошлого года. Создать ее поручил президент Касым-Жомарт Токаев.
Задача комиссии - выработка предложений по демонополизации. В частности, вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.
В состав данной комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генпрокуратуры и АО "Самрук-Казына".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006230-bolshe-140-podezdnyh-zhd-putey-predlagayut-peredat-v-sobstvennost-kazahstana/