"Минздрав должен обосновать выгоды": глава МНЭ о запрете вейпов в Казахстане

Вейп. Иллюстративное фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Министр нацэкономики Алибек Куантыров сегодня в кулуарах мажилиса высказался о том, насколько возможен полный запрет вейпов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров объяснил, что существует такое понятие, как анализ регуляторного воздействия (АРВ). Он проводится, когда планируется вводить то или иное регулирование – какой-либо новый законопроект или нововведение. Этот анализ необходим для того, чтобы не ущемлялись интересы бизнеса.

"Минздрав уже полгода не может его пройти. Мы им несколько раз возвращали на доработку, потому что они делают не в соответствии с правилами АРВ. Мы же должны думать еще и о малом и среднем бизнесе. Когда они (Минздрав – прим. ред.) правильно все сделают, тогда мы готовы пойти (на запрет – прим. ред.).

Лично я поддерживаю запрет вейпов. Хотя, наверное, это не панацея. Нужно отработать и какие-то регулирующие меры. Просто так запретить – это неправильно. Но в целом мы готовы пойти на это", – заявил он.

В завершение министр еще раз отметил, что Минздраву, как уполномоченному органу, нужно правильно провести все процедуры, чтобы не было нарушений.

"Они должны обосновать, почему запрет вейпов нужен, и обосновать, даже если он навредит интересам бизнеса, то выгоды будет на чаше весов больше, чем потерь", – подчеркнул Куантыров.

Добавим, в начале мая депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

"По мнению экспертов в области здравоохранения, электронные сигареты содержат более 30 токсичных веществ, таких как никотин, двуокись углерода, окись углерода, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты. Электронные сигареты разрушают легкие человека", – заявляла мажилисвумен.

Она подчеркивала, что Министерство здравоохранения поднимает вопрос о запрете оборота вейпов с 2021 года.

Отмечалось, что в настоящее время продажу вейпов запретили 32 страны. В том числе Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Бразилия, Мексика, Канада, Таиланд, Индия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Ливан, Катар и другие страны.

Кроме того, напомним, что в конце прошлого года Духовное управление мусульман Казахстана выпустило на своем официальном сайте фетву (решение в исламе, принимаемое муфтием), которая объявляет курение электронных сигарет харамом (греховным деянием).

Как пишет ТАСС, электронные системы доставки никотина (электронные сигареты, вейпы, от англ. "vapor" – "пар") – это электронные ингаляционные устройства, нагревательный элемент которых превращает в аэрозоль специальную жидкость, как правило, содержащую никотин и ароматические добавки.

Массовое производство и продажа электронных сигарет в мире началась во второй половине 2000-х годов в ответ на ограничения на обычное курение в общественных местах. Считается, что при употреблении вейпов в организм не попадают наиболее опасные и канцерогенные смолы, которые образуются в процессе курения обычных сигарет.

Вместе с тем, при использовании никотинсодержащих электронных сигарет по-прежнему развивается никотиновая зависимость. Помимо этого, среди веществ, выделяемых в парах, часто присутствуют канцерогены или токсичные соединения, в том числе формальдегид, акролеин, ацетон.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что и вейпы, и обычные сигареты представляют опасность для здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023403-minzdrav-dolzhen-obosnovat-vygody-glava-mne-o-zaprete-veypov-v-kazahstane/