Жарким и пожароопасным будет понедельник на большей части Казахстана

Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Завтра на большей части Казахстана синоптики прогнозируют высокую температуру воздуха. Жителей предупреждают о высокой пожароопасности, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Актюбинская область

Завтра днем на большей части Актюбинской области – сильная жара 35-38 градусов, на юго-востоке температура повысится до 41 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области пожароопасность будет чрезвычайной. В Актобе будет до +35 градусов.

Алматинская область

На юге, в горных районах области ожидается гроза, при которой порывы ветра составят 15-20 м/с. В дневное время на большей части региона ожидается температура в +36 градусов. В городе Кунаеве – 35 градусов.

Атырауская область

5 июня днем на западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. На востоке региона порывы ветра составят 15-20 м/с. При этом на большей части области температура воздуха будет равна +38 градусам. На севере, востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область

На западе, юге ожидается гроза. В восточной половине области – чрезвычайная пожарная опасность.

Абайская область

5 июня днем на юге Абайской области порывы ветра, по прогнозам синоптиков, будут равны 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется сильная жара в 35-37 градусов.

Павлодарская область

5-6 июня на большей части Павлодарской области будет стоять жара в 35-39 градусов. Наряду с этим сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре в эти дни днем температура воздуха поднимется до +36...+38 градусов.

Восточно-Казахстанская область

Температура воздуха в Восточно-Казахстанской области продержится на отметке в +35 градусов. На северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область

Ночью и утром 5 июня западе Мангистауской области ожидается туман. Днем в регионе ожидается сильная жара в +38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Туман ночью и утром ожидается в городе Актау.

Костанайская область

5 июня утром и днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидается гроза. На западе, севере области порывы ветра составят 15-20 м/с, среднесуточная температура воздуха достигнет 39 градусов. В Костанае днем – до +36 градусов.

Кызылординская область

Днем в понедельник в Кызылординской области прогнозируют сильную жару 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Такая же температура ожидается в Кызылорде в этот день днем.

Туркестанская область

5 и 6 июня днем на большей части области ожидается очень сильная жара 41-42 градуса. В связи с этим специалисты предупреждают о высоком уровне пожароопасности.

Высокая пожароопасность сохраняется в Шымкенте и Туркестане.

Северо-Казахстанская область

Днем 5 июня на большей части области ожидается температура в 35-39 градусов, в Петропавловске – около 36-38 градусов.

Акмолинская область

Днем 5 июня в Акмолинской области сохраняется жара 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау температура воздуха будет в районе 35-37 градусов.

Жамбылская область

5 июня днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, на севере – пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По информации на официальном сайте МЧС РК, чтобы избежать последствий жары необходимо придерживаться следующих правил:

без особой надобности не выходить на улицу;

для защиты от обезвоживания организма пить больше воды;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям.

Также в МЧС напомнили, что основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, в том числе оставленные на природе непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023306-zharkim-i-pozharoopasnym-budet-ponedelnik-na-bolshey-chasti-kazahstana/