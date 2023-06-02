Как выглядит квартира в Алматы, где провел свое детство президент Токаев (фото, видео)

Двор, где провел детство Токаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уютный дворик в самом центре Алматы - таких, наверное, много, но этот отличается тем, что именно здесь жил президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Вчера глава государства посетил двор своего детства. Корреспонденты NUR.KZ тоже решили увидеть, где прошли юные годы Токаева.

Окна квартиры, где жил Токаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Небольшой дом на четыре подъезда, стоящий буквой Г, огорожен забором. Компактная парковка вдоль него – машины сюда могут заехать через ворота, ключ от которых есть только у жильцов; зеленая зона в центре двора с современной детской площадкой и беседкой – так выглядит двор, где прошло детство президента.

Окно квартиры, где жил президент. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Местные жители за последние полтора года провели колоссальную работу – в доме поменяли инженерные сети коммуникаций, электрику, освещение территории и дренажную систему. В зеленой зоне высадили лаванду. А за мусорными контейнерами установили резервуар для автоматического полива.

До и после - таким был и стал двор. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О том, что в квартире на втором этаже раньше жил президент, старожилы говорили, но доказательств практически не было. И лишь вчерашний его приезд расставил все точки над i.

Евгения. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

«Касым-Жомарт Кемелевич жил здесь в 60-х годах. Моя семья приобрела эту квартиру в 2017 году, мы стали четвертыми хозяевами. Мы поднимали документацию, пытаясь подтвердить, что он тут проживал, но некоторые данные, видимо, были засекречены.

Кто жил после семьи Токаева – неизвестно, какой-то период словно пробел в документации. Потом здесь жила бабушка, она скончалась. Ну а после уже купили квартиру мои близкие родственники», - рассказывает местная жительница Евгения Новикова.

Подъезд дома семьи Токаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сама Евгения является активистом и членом Совета дома. Она вспоминает, что 10 лет назад дом и вовсе могли снести – на его месте планировалось строительство. Евгения рассказывает, что дом могли признать аварийным, но благодаря слаженной работе жильцов дом не только удалось отстоять, но и отремонтировать.

Теперь в планах местных жителей – довести проект двора до конца, вернуть статус «Дом образцового содержания», который был выдан много лет назад, а также – добиться получения мемориальной доски о том, что здесь проживал глава государства.

Номер квартиры семьи Токаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

«Кроме Токаева, здесь жил Идрисов, а также секретарь компартии КазССР – фамилию запамятовала. Сам дом простоит еще долгие годы – он кирпичный, имеет бетонное основание, очень качественно сделана крыша и чердачные помещения. А главное, здесь тихо и уютно», - делится Евгения.

Комната в квартире семьи Токаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сама квартира под номером 41 сохранилась практически в первозданном виде. Новые владельцы не стали делать ремонт, надеясь, что удастся сберечь историческое наследие. В квартире до сих пор стоят деревянные окна и двери, на стенах – краска, лишь в комнатах она прикрыта обоями. На полу – линолеум.

Кухня в квартире семьи Токаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Комнаты, согласно веянию того времени, небольшие. Маленькая кухня и санузел, рядом – встроенный шкафчик, где раньше хранили продукты, посуду, утварь. Все окна квартиры выходят во двор, откуда открывается чудесный вид.

Несмотря на то, что дом расположен недалеко от шумного проспекта, во дворе действительно тихо.

Евгения показывает встроенный шкаф. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Разумеется, мы не могли не поинтересоваться, какая судьба ждет квартиру в будущем. Но хозяева не планируют ее продавать или сдавать – они хотят сохранить историческое наследие и добиться присвоения дому соответствующего статуса, чтобы защитить его от возможных программ сноса.

Дом, в котором жил Токаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А еще жители надеются, что к официальному окончанию реализации проекта реновации дома и двора удастся пригласить Касым-Жомарта Токаева, чтобы продемонстрировать ему, как берегут его воспоминания те, кому посчастливилось стать почти соседями президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023104-kak-vyglyadit-kvartira-v-almaty-gde-provel-svoe-detstvo-prezident-tokaev-foto-video/