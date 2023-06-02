Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Астане и Шымкенте

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 2 июня, в Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, в Алматы также ожидается жаркая погода без осадков, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюс 27-29 градусов, ночью опустятся до плюс 14-16 градусов. Осадков в южной столице сегодня не будет, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Между тем в Астане и Шымкенте сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Так, в Астане сегодня до 35-37 градусов жары днем, ночью в городе похолодает до плюс 16-18 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Осадков в столице не будет.

В Шымкенте также ожидается жаркая погода без осадков: днем термометры покажут плюс 34-36 градусов, ночью - плюс 18-20 градусов. Кроме того, в третьем мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

На сайте МЧС РК сообщается, что зачастую виновником лесных и степных пожаров становится человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха.

Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, отмечают спасатели.

Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.

Для предотвращения возникновения пожаров в лесах в пожароопасный период запрещается:

разводить костры в любых лесах (как хвойных, так и лиственных), на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки);

использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

сжигать на улице мусор.

"Помните, что от Ваших действий по предотвращению лесных пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизни", - напомнили в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023038-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-silnoy-zhary-obyavleno-v-astane-i-shymkente/