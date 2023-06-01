Найден алматинец, уехавший в святые места и пропавший без вести в Мангистау

Пропавший алматинец Мажтай Жаханшах. Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

В Мангистауской области сегодня нашли жителя Алматы Мажтая Жаханшаха, который пропал на прошлой неделе в Актау, сообщает официальный сайт ДЧС региона.

По информации ведомства, 23-летний алматинец был найден 1 июня в 10:45 между городом Актау и Мангистауским районом.

"В настоящее время пропавший гражданин находится в хорошем состоянии, в медицинской помощи не нуждался", – добавили в ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, в поисках молодого человека участвовали 25 человек личного состава ДЧС Мангистауской области, 3 единицы техники, 2 группы кинологического расчета, силы и средства поисковой группы в составе 6 единиц техники и 15 человек сотрудников ДП и акимата, 5 единиц техники и 70 волонтеров.

Между тем в ДЧС Мангистауской области напомнили, что перед тем, как отправиться в путь, необходимо:

изучить карту нужной местности;

проконсультироваться с людьми, которые там были, и получить от них рекомендации по наиболее удобным маршрутам;

тщательно изучить направление движения, имеющуюся маркировку, характер рельефа, трудности, опасности, источники воды, возможность схода с маршрута в случае необходимости.

Также спасатели отметили, что перед выходом нужно обязательно оставить информацию о том, куда вы направляетесь, маршрут движения и предположительное время возвращения, время связи, как минимум двум людям, которых хорошо знаете.

Не изменяйте маршрут движения, так как вас будут искать именно там в случае вашего невыхода на связь в запланированное время. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по круглосуточному единому номеру службы спасения 112, или 101.

Напомним, вчера мы писали, что 23-летний алматинец Мажтай Жаханшах уехал в Актау, чтобы посетить святые места, однако с 27 мая перестал выходить на связь с родными. В итоге мужчину объявили в розыск.

Что делать при пропаже человека

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023025-nayden-propavshiy-bez-vesti-v-mangistau-almatinets/