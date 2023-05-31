Алматинец уехал в святые места в Мангистау и пропал без вести
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В Актау уже несколько дней разыскивают 23-летнего жителя Алматы Мажтая Жаханшаха. В полиции Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что поиски ведут полицейские и волонтеры.
Информация о пропаже мужчины появилась на Instagram-странице волонтерского движения Lider.kz.
В посте говорится, что 23-летний алматинец Мажтай Жаханшах уехал в Актау, чтобы посетить святые места, однако с 27 мая перестал выходить на связь с родными. В итоге мужчину объявили в розыск.
Приметы: худощавого телосложения, рост - 178 сантиметров, волосы черные, глаза карие. При себе у молодого человека был рюкзак.
Всех, кто видел Мажтая или владеет информацией о нем, просят сообщать по телефону: +7 700 499 7292 или 102.
В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что родные Мажтая обратились с заявлением о пропаже.
"Поиски в данный момент продолжаются. Полиция ищет совместно с волонтерами", - рассказали в пресс-службе ДП.
Что делать при пропаже человека
Согласно информации на единой платформе госорганов РК, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.
Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести
При самостоятельных поисках можно использовать следующие методы:
- поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;
- привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;
- разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;
- обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;
- расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений, изучение сводок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022732-zhitel-almaty-uehal-v-svyatye-mesta-v-mangistau-i-propal-bez-vesti/