Алматинец уехал в святые места в Мангистау и пропал без вести

Мажтай Жаханшах. Фото: lada.kz

В Актау уже несколько дней разыскивают 23-летнего жителя Алматы Мажтая Жаханшаха. В полиции Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что поиски ведут полицейские и волонтеры.

Информация о пропаже мужчины появилась на Instagram-странице волонтерского движения Lider.kz.

В посте говорится, что 23-летний алматинец Мажтай Жаханшах уехал в Актау, чтобы посетить святые места, однако с 27 мая перестал выходить на связь с родными. В итоге мужчину объявили в розыск.

Приметы: худощавого телосложения, рост - 178 сантиметров, волосы черные, глаза карие. При себе у молодого человека был рюкзак.

Всех, кто видел Мажтая или владеет информацией о нем, просят сообщать по телефону: +7 700 499 7292 или 102.

В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что родные Мажтая обратились с заявлением о пропаже.

"Поиски в данный момент продолжаются. Полиция ищет совместно с волонтерами", - рассказали в пресс-службе ДП.

Что делать при пропаже человека

Согласно информации на единой платформе госорганов РК, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

При самостоятельных поисках можно использовать следующие методы:

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений, изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022732-zhitel-almaty-uehal-v-svyatye-mesta-v-mangistau-i-propal-bez-vesti/