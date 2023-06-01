Житель Павлодарской области спустя годы встретил свою первую любовь и пропал

Свидание. Иллюстративное фото: pixabay.com

56-летний мужчина ушел из дома, отключил телефон и перестал выходить на связь с родными. В полицию обратился брат сельчанина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как рассказали в полиции, 23 мая к ним обратился житель села Чернорецк. Мужчина заявил, что 10 дней назад его брат ушел из дома и не вернулся. При этом связаться с ним не удалось.

Стражи порядка ориентировали личный состав на поиски 56-летнего мужчины и отыскали его.

"Принятыми мерами 56-летний брат установлен в одном из крестьянских хозяйств села Жана-Кала Павлодарского района. Полицией установлено, что мужчина, встретив свою первую любовь, уехал в соседнее село, чтобы уединиться с ней", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Чтобы родные его не беспокоили, он отключил телефон.

Отметим, ранее мы сообщали о пропаже нескольких человек в разных регионах страны. Так, в Мангистау разыскивают 23-летнего алматинца, который приехал в регион, чтобы посетить святые места, а после - перестал выходить на связь с родными.

В Атырауской области уже больше недели ищет пастуха, который вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся. Несколько дней назад к поискам казахстанца привлекли вертолет.

А в середине мая сообщалось о пропаже 29-летнего жителя Акмолинской области - мужчина на своей машине выехал в Зерендинский район, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Что делать при пропаже человека

Согласно информации на единой платформе госорганов РК, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

При самостоятельных поисках можно использовать следующие методы:

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений, изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022914-muzhchina-vstretil-spustya-gody-svoyu-pervuyu-lyubov-i-propal-v-pavlodarskoy-oblasti/