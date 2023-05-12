Мужчина выехал из дома на машине и пропал в Акмолинской области

Чингиз Мустафин. Фото: с сайта polisia.kz

10 дней ведутся поиски пропавшего 29-летнего жителя Акмолинской области. С заявлением в полицию обратился его отец, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Заявление об исчезновении Чингиза Мустафина поступило в отдел полиции Целиноградского района 3 мая.

По словам отца, 1 мая 29-летний мужчина на своей машине Chevrolet Ravon выехал на территорию Зерендинского района и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Обращение акмолинца было зарегистрировано, начаты поисковые мероприятия.

С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка установили, что Чингиз Мустафин 2 мая на автомобиле приехал на территорию Сандыктауского района, а затем транспортное средство было обнаружено в селе Сандыктау без каких-либо механических повреждений.

Поиски продолжаются. Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, сообщить в 102.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" указывается, что при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через три дня с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020304-muzhchina-vyehal-iz-doma-na-mashine-i-propal-v-akmolinskoy-oblasti/