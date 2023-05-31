Воду из Балхаша и Алаколя проверили на безопасность перед купальным сезоном
Опубликовано:
Специалисты взяли пробы воды и почвы вдоль побережий Балхаша и Алаколя, чтобы проверить их на безопасность перед купальным сезоном, передает NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК Жетысуской области.
В пресс-службе областного ДСЭК рассказали, что на сегодня на контроле территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области находятся 74 зоны отдыха на побережье озера Алаколь и 10 зон – на побережье Балхаша.
"Безопасность по составу воды в водоемах и почвы вдоль побережий находится под контролем. Перед началом купального сезона микробиологические и санитарно-химические показатели отобраны и исследованы из озер Алаколь и Балхаш: 39 проб воды и 39 проб почвы, на паразитологические показатели – 30 проб воды и 39 проб почвы", – рассказали в пресс-службе департамента.
Отмечается, что результаты проведенных лабораторных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.
При этом проблема, вызывающая беспокойство в зонах отдыха, – мусор, который оставляют отдыхающие. Из-за этого водоемы и прибрежные почвы становятся загрязненными и люди подвергаются к риску заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, рассказали в ДСЭК.
Напомним, что купальный сезон на Алаколе официально стартует 5 июня.
Как правильно выбрать пляж и водоемы для купания?
Как нам рассказали в Комитете санэпидемконтроля Минздрава РК, летний купальный сезон характеризуется периодом летних отпусков, каникулами учащихся и купанием в водоемах, бассейнах. Поэтому нужно знать о рисках ряда соответствующих заболеваний.
Экспертами ВОЗ установлено, что 80% всех болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения.
Заболевания человека, связанные с водой, подразделяются на четыре типа:
- заболевания, вызываемые водой, зараженной болезнетворными микроорганизмами (тиф, холера, дизентерия, полиомиелит, гастроэнтерит, вирусный гепатит А);
- заболевания кожи и слизистой, возникающие при использовании загрязненной воды для умывания (от трахомы до проказы);
- заболевания, вызываемые моллюсками, живущими в воде (шистосоматоз и ришта);
- заболевания, вызываемые живущими и размножающимися в воде насекомыми-переносчиками инфекции (малярия, желтая лихорадка и т. п.).
Базы и места отдыха относятся к объектам высокой эпидемической значимости. Владельцы обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта, предварительно проведя необходимые лабораторные исследования (вода – на бактериологические, санитарно-химические и паразитологические исследования, почва – на паразитологические показатели).
На что следует обратить внимание при выборе пляжа и водоемов для купания:
- Размещение мест массового отдыха осуществляется с учетом удаленности от мест сброса сточных вод, хлевов, водопоев и других источников загрязнения либо на расстоянии не менее 500 м от указанных источников загрязнения, а также за пределами территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий.
- Непроточная вода, наличие вокруг водоема плавающих диких птиц, выпас скота являются показателями загрязнения воды.
- Дно водоема должно быть песчаным, свободным от тины, водорослей.
- Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.
- Вода открытых водоемов не пригодна для питьевых целей, поэтому не рекомендуется мыть с такой водой фрукты, овощи, посуду и полоскать рот.
- Детям рекомендуется купаться при температуре воды не ниже 20 градусов тепла и наружного воздуха в +23 градуса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022763-vodu-iz-balhasha-i-alakolya-proverili-na-bezopasnost-pered-kupalnym-sezonom/