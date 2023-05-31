Воду из Балхаша и Алаколя проверили на безопасность перед купальным сезоном

Побережье Алаколя. Фото: ДЧС ВКО

Специалисты взяли пробы воды и почвы вдоль побережий Балхаша и Алаколя, чтобы проверить их на безопасность перед купальным сезоном, передает NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК Жетысуской области.

В пресс-службе областного ДСЭК рассказали, что на сегодня на контроле территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области находятся 74 зоны отдыха на побережье озера Алаколь и 10 зон – на побережье Балхаша.

"Безопасность по составу воды в водоемах и почвы вдоль побережий находится под контролем. Перед началом купального сезона микробиологические и санитарно-химические показатели отобраны и исследованы из озер Алаколь и Балхаш: 39 проб воды и 39 проб почвы, на паразитологические показатели – 30 проб воды и 39 проб почвы", – рассказали в пресс-службе департамента.

Отмечается, что результаты проведенных лабораторных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

При этом проблема, вызывающая беспокойство в зонах отдыха, – мусор, который оставляют отдыхающие. Из-за этого водоемы и прибрежные почвы становятся загрязненными и люди подвергаются к риску заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, рассказали в ДСЭК.

Напомним, что купальный сезон на Алаколе официально стартует 5 июня.

Как правильно выбрать пляж и водоемы для купания?

Как нам рассказали в Комитете санэпидемконтроля Минздрава РК, летний купальный сезон характеризуется периодом летних отпусков, каникулами учащихся и купанием в водоемах, бассейнах. Поэтому нужно знать о рисках ряда соответствующих заболеваний.

Экспертами ВОЗ установлено, что 80% всех болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения.

Заболевания человека, связанные с водой, подразделяются на четыре типа:

заболевания, вызываемые водой, зараженной болезнетворными микроорганизмами (тиф, холера, дизентерия, полиомиелит, гастроэнтерит, вирусный гепатит А); заболевания кожи и слизистой, возникающие при использовании загрязненной воды для умывания (от трахомы до проказы); заболевания, вызываемые моллюсками, живущими в воде (шистосоматоз и ришта); заболевания, вызываемые живущими и размножающимися в воде насекомыми-переносчиками инфекции (малярия, желтая лихорадка и т. п.).

Базы и места отдыха относятся к объектам высокой эпидемической значимости. Владельцы обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта, предварительно проведя необходимые лабораторные исследования (вода – на бактериологические, санитарно-химические и паразитологические исследования, почва – на паразитологические показатели).

На что следует обратить внимание при выборе пляжа и водоемов для купания:

Размещение мест массового отдыха осуществляется с учетом удаленности от мест сброса сточных вод, хлевов, водопоев и других источников загрязнения либо на расстоянии не менее 500 м от указанных источников загрязнения, а также за пределами территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Непроточная вода, наличие вокруг водоема плавающих диких птиц, выпас скота являются показателями загрязнения воды.

Дно водоема должно быть песчаным, свободным от тины, водорослей.

Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.

Вода открытых водоемов не пригодна для питьевых целей, поэтому не рекомендуется мыть с такой водой фрукты, овощи, посуду и полоскать рот.

Детям рекомендуется купаться при температуре воды не ниже 20 градусов тепла и наружного воздуха в +23 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022763-vodu-iz-balhasha-i-alakolya-proverili-na-bezopasnost-pered-kupalnym-sezonom/