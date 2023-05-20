Когда начнется купальный сезон на Алаколе, рассказали власти

Алаколь. Фото: ДЧС Алматинской области

Купальный сезон на лечебном озере Алаколь стартует 5 июня. А пока владельцы гостиниц готовятся встречать посетителей, побережье озера приводят в порядок, передает телеканал Almaty TV.

По словам местных властей, купальный сезон на озере начнется 5 июня. До этого зону отдыха готовят к наплыву посетителей, территорию очищают от мусора.

Как рассказывает бизнесвумен Зура Молдаханова, за 18 лет поток туристов увеличился, при этом удалось наработать базу постоянных клиентов. По ее словам, в основном приезжают люди с суставными недугами и аллергики – вода им, с ее слов, очень хорошо помогает, лечит кожные заболевания.

Проживание в номере отеля в этом месте начинается от 10 тыс. тенге за сутки. Однако владельцы пансионатов утверждают, что цены ежегодно приходится повышать из-за нехватки персонала, говорится в телесюжете.

Еще одна проблема – мусор.

"На один километр расположены 1-2 бака, они заполняются мусором молниеносно, потому что народу здесь много, общественный пляж, и здесь не только наши отдыхающие: почти со всех баз отдыхают. Ну и каждый, наверное, пьет напитки, кушает мороженое. Мало одного бака и санузлов нет на берегу", – рассказала Молдаханова.

Согласно приблизительным подсчетам чиновников, в этом году озеро Алаколь намерены посетить рекордные 1,5 млн отдыхающих. При этом, как сообщается, на прилегающей к озеру территории расположены почти 300 зон отдыха, а в новом сезоне прибавятся еще 14.

"Сейчас идет подготовка к открытию сезона. Мы стараемся развивать отечественный туризм. А наше озеро Алаколь входит в топ-10 туристических мест. Поэтому мы хотим создать для отдыхающих все условия. Как вы можете заметить, налажено авиасообщение, ж/д пути, дороги качественные проложили", – отметил руководитель отдела предпринимательства Алакольского района Даулет Жуандыков.

Как сообщил телеканал, дорога до пляжа не заасфальтирована, нет лестниц или перил. Чиновники утверждают, что решат проблему в ближайшее время.

По информации на сайте Kazakh Tourism, озеро Алаколь расположено на месте древнего Ханхайского моря.

Уникальные свойства воды издревле сделали озеро местом восстановления на Великом шелковом пути. Состав воды (минералы), грязи и гальки (кремний) может эффективно способствовать лечению заболеваний кожи, опорно-двигательного аппарата и восстановлению организма.

Считается, что вода озера, в состав которой входит множество полезных минералов, а также радон, способствует эффективному лечению заболеваний и общему восстановлению организма. Благодаря наличию солей и активных компонентов грязи озера активно используются в лечебных целях. В советское время побережье служило базой для восстановления космонавтов. Согласно преданиям, во времена Великого шелкового пути к озеру приходили восстановить силы караванщики и воины в период войны с джунгарами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021361-kogda-nachnetsya-kupalnyy-sezon-na-alakole-rasskazali-vlasti/