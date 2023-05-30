Передумал лететь или общается по телефону: глава авиакомпании SCAT о причинах задержек рейсов

Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов сегодня в кулуарах кабмина рассказал, по каким причинам случаются задержки авиарейсов, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили Владимира Денисова объяснить постоянные задержки рейсов авиакомпании.

"Это же общие слова. Регулярность полетов за май месяц составляет 97%. Задержки рейсов бывают по разным причинам. Попадание птиц бывает, бывает неисправность, бывают метеоусловия. И под задержкой рейсов не надо подразумевать, что вот это преступление. Бывает очень много вынужденных задержек именно с целью безопасности полета", – заявил он.

Также глава авиакомпании указал на вину некоторых пассажиров.

"Пассажир приходит и говорит: "Я передумал лететь". И полтора часа мы ищем его багаж, снимаем пассажиров с борта. Вы, наверное, не учитываете такие нюансы. Опаздывающие пассажиры (бывают – прим. ред.), очень часто. Бывают пассажиры, которые прошли все полностью и по телефону общаются, а в аэропортах нет громкоговорящей связи. Вынуждены его ждать, потому что он уже зарегистрировался, багаж сдал", – отметил Денисов.

В целом, по его словам, любую задержку рейсов нужно рассматривать комплексно.

"Не говорить, что перевозчик такой плохой. У нас воздушные суда могут выруливать в аэропорту Алматы до 45 минут, а бывает более часа", – добавил глава авиакомпании SCAT.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр РК Алихан Смаилов высказывался о жалобах казахстанцев на авиакомпании.

"К сожалению, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис", – подчеркивал глава правительства.

Также добавим, что в конце марта в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки, которые предусматривают ряд нововведений.

Так, было введено понятие "изменение статуса рейса" – для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.

"Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрут", – объяснили в КГА.

Также теперь пассажирам на номер телефона или на электронную почту должны приходить обязательные уведомления о задержке рейса, а также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком из-за изменения статуса рейса, если оно произошло по вине перевозчика или из-за позднего прибытия самолета.

При любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги, а также выплачиваться компенсации в размере 3%.

Кроме того, теперь пассажиры будут иметь право на полный возврат средств или перебронирование рейса при изменении статуса рейса более чем на 5 часов. Ранее для этой опции задержка должна была превышать 10 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022636-peredumal-letet-ili-obschaetsya-po-telefonu-glava-aviakompanii-scat-o-prichinah-zaderzhek-reysov/