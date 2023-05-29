Жара до 38 градусов и сильный ветер: штормовые предупреждения объявили в регионах Казахстана

Засуха. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра в ряде областей Казахстана объявлены штормовые предупреждения. Опасаться стоит сильной жары, шквального ветра, гроз и возможных пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по прогнозам метеорологов, на севере и востоке Абайской и Восточно-Казахстанской областей ожидается гроза, ветер до 15-20 м/с. При этом на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Костанайской области ожидается гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. Днем на юге, в центре области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. При этом днем на севере, востоке и юге региона может начаться пыльная буря. Днем на большей части области порывы ветра до 15-20 м/с, а также сильная жара до 37 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе ЗКО ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге и севере области порывы до 15-20 м/с. На юго-востоке региона ожидается сильная жара 37 градусов.

На севере и востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, западе, востоке области – 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов.

В центре и на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 мая днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

Завтра днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере области порывы 18 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, днем на горных перевалах порывы 23 м/с.

В Шымкенте завтра днем ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На западе и юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный утром и днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, 30 и 31 мая в центре Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 30 мая днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022535-zhara-do-38-gradusov-i-silnyy-veter-shtormovye-preduprezhdeniya-obyavili-v-regionah-kazahstana/