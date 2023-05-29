Показал пистолет во время конфликта: водителя с игрушкой задержали в Алматы

Пистолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Стражи порядка задержали водителя микроавтобуса, который вытащил "пистолет" во время конфликта на дороге, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

Кадры с места событий появились в паблике 100baksoff в Instagram. Автор утверждает, что машину ее мужа подрезали на проспекте Аль-Фараби в Алматы, а после на него напали трое парней. Все, по словам автора, были в нетрезвом виде.

Кроме того, у одного из нападавших, по словам женщины, был пистолет.

В полиции прокомментировали произошедшее - сообщение об инциденте поступило 8 мая в половине третьего ночи.

Автомобиль марки Toyota Alphard был задержан патрульными в результате плана "Перехват".

Стражи порядка сообщили, что между водителями двух транспортных средств на дороге произошел конфликт. Один из них показал пистолет, который оказался игрушечным.

Оба участника инцидента написали заявления.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято решение.

Отметим, что около двух недель назад в Кызылорде бытовой конфликт перерос в драку, где в ход пошло настоящее оружие. Участники конфликта использовали травматический пистолет и нож, а после скрылись.

А в Акмолинской области во время празднования дня рождения ребенка мужчина получил ножевое ранение. В полиции заявили, что словесный мужи и жены конфликт перерос в рукоприкладство, во время которого женщина ударила супруга ножом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022513-pokazal-pistolet-vo-vremya-konflikta-voditelya-s-igrushkoy-zaderzhali-v-almaty/