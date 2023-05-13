Драка с пистолетом и ножом напугала кызылординцев (фото, видео)

Изъятое оружие. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сегодня утром жители одного из многоэтажных домов Кызылорды сообщили в полицию о драке с оружием, передает официальный Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

По данным стражей порядка, сегодня 13 мая около 7 часов утра в УП поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома произошла драка с применением оружия.

"Установлено, что в съемной квартире между знакомыми несколькими лицами произошел конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия и ножа. После чего все фигуранты скрылись с места происшествия", – рассказали полицейские.

Отмечается, что в городе были задержаны двое подозреваемых, а еще двое – на трассе "Самара –Шымкент".

"Ведется работа по задержанию остальных лиц. Задержанные оказались жителями Шымкента и Мангистауской области", – добавили правоохранители.

С места происшествия и из авто были изъяты вещественные доказательства. Двум лицам оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства.

Добавим, что в соответствии со статьей 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, -

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020407-draka-s-pistoletom-i-nozhom-napugala-kyzylordintsev-foto-video/