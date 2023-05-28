Сильный ветер, жара и пыльная буря: о непогоде предупредили казахстанцев

Пыльная буря. Иллюстративное фото: pancaketom/Getty Images

В Казахстане 29 мая ожидаются сильный ветер, пыльные бури и жара, в связи с этим на большей части страны объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях завтра ожидаются гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, в Костанайской области обещают сильную жару до +35 градусов, из-за чего сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области тоже прогнозируют ветер с порывами до 15-20 м/с, но еще ожидается сильная жара до +36 градусов, в связи с чем в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются жара до +35 градусов и чрезвычайная пожароопасность.

Жителям Западно-Казахстанской области синоптики обещают ветер с порывами до 15-20 м/с.

А в Кызылординской области прогнозируются пыльная буря, ветер с порывами до 15-20 м/с и чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются гроза, ветер с порывами до 18 м/с и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской и Жетысуской областях обещают туман и ветер с порывами до 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер ветер может достигать 23-28 м/с.

В Абайской области будут ветер со скоростью до 15-18 м/с и чрезвычайная пожарная опасность.

Жителям Жамбылской области стоит ждать грозу, пыльную бурю и ветер с порывами до 23 м/с вплоть до 31 мая.

В Туркестанской области также прогнозируются пыльная буря, ветер со скоростью до 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

Что делать при пожаре на открытой местности?

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой; на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами; не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022349-silnyy-veter-zhara-i-pylnaya-burya-o-nepogode-predupredili-kazahstantsev/