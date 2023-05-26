Несколько районов в центре Алматы остались без электричества

Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Аварийные отключения электроэнергии произошли в центральной части Алматы. Несколько районов почти полтора часа находились без электричества, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по данным АЖК, большинство отключений произошли около 18:20 в квадрате: улица Айтиева – улица Макатаева – проспект Абылай хана – проспект Абая.

Как сообщили в пресс-службе компании, в 19:40 дома в полном объеме были подключены к электроэнергии.

Причина отключений пока выясняется

Карта аварийных отключений в Алматы. Скриншот: azhk.kz

Отметим, что АО "Алатау Жарык Компаниясы", как сообщается на официальном сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона. Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона.

Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".

Напомним, ранее представители ГКП "Алматы су" предупреждали, что 30 мая в нескольких микрорайонах Алматы на день отключат холодную воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022249-neskolko-rayonov-v-tsentre-almaty-ostalis-bez-elektrichestva/